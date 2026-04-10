Hrvati otkrili pravu istinu kako uopće doći do prve nekretnine: 'Da nisam bio u Njemačkoj...'

Ministar Branko Bačić najavio je da će sljedećeg tjedna biti objavljen javni poziv za najmoprimce koji će moći konkurirati za stanove privatnih vlasnika ustupljene na upravljanje Agenciji za promet i posredovanje nekretninama (APN).

Podsjetimo, APN je u prosincu prošle godine objavio javni poziv za vlasnike stanova koji su prazni najmanje dvije godine da ih uključe u program dugoročnog najma.

Vlasnici zauzvrat dobivaju naknadu koja odgovara medijalnoj cijeni najma na tržištu. Nakon završetka tog poziva, zaprimljene su prijave za ukupno 958 stanova.

S koliko ste godina kupili prvu nekretninu?

Na našoj Facebook stranici pitali smo vas "S koliko ste godina kupili svoju prvu nekretninu?" Tema je ponovno otvorila raspravu o tome koliko je mladima danas teško doći do vlastite nekretnine, a posebno u kontekstu visokih cijena i kredita.

" S 26 godina na kredit od 10 godina. Još ima dva mjeseca rate kredita za platiti”, napisala je jedna čitateljica, dok drugi ističe: "S 34 godine, To je bilo 2017., kad je APN financirao s 50 % rate kredita prve četiri godine. Kvadrat na zapadu Zagreba bio 1.350 eura. Uhvatio sam zadnji vlak prije poskupljenja i stan od 62 m2, niti 85.000 eura nisam platio, još dobio APN. Da sam zakasnio pola godine, možda bih uspio 30 kvadrata dobit za to".

Neki građani izražavaju i pesimizam oko mogućnosti kupnje nekretnine. "Prije ću umrijeti, nego imati svoje", stoji u jednom komentaru, dok drugi naglašavaju ulogu obitelji i financijske potpore: "Kupnja prve nekretnine uvelike se mjeri s tim tko su ti roditelji jer ako su se oni dobro uhljebili onda dobna granica nema veze ni s čim."

Bez pomoći ništa

Pojedini čitatelji navode da su do prve nekretnine došli uz pomoć obitelji ili u inozemstvu: "S 29 minijaturni stančić, prije pet godina, ali uz pomoć roditelja/nasljedstva i partnera, inače nikako", "Evo u 30 godini i bit će do 60. otplaćen", te "30. I to da nisam bio u Njemačkoj ne bi bilo dobro".

Rasprava se nastavlja i oko šireg društvenog konteksta, pri čemu dio građana smatra da sustav potiče zaduživanje i iseljavanje: "Cilj je poticat mlade da se uvaljuju u ogromne kredite i pritom da odsele iz sela u gradove gdje će biti prisiljeni sve kupovat iz trgovačkih centara... tako se lako onda može upravljat masom."

POGLEDAJTE VIDEO: Stanovi u Dalmaciji sve skuplji, cijene najma i do 2.000 eura: 'Najbolje naći neki šator i u šumu'