Hrvati otkrili pravu istinu kako uopće doći do prve nekretnine: 'Da nisam bio u Njemačkoj...'
Tema je onovno otvorila raspravu o tome koliko je mladima danas teško doći do vlastite nekretnine zbog visokih cijena
Ministar Branko Bačić najavio je da će sljedećeg tjedna biti objavljen javni poziv za najmoprimce koji će moći konkurirati za stanove privatnih vlasnika ustupljene na upravljanje Agenciji za promet i posredovanje nekretninama (APN).
Podsjetimo, APN je u prosincu prošle godine objavio javni poziv za vlasnike stanova koji su prazni najmanje dvije godine da ih uključe u program dugoročnog najma.
Vlasnici zauzvrat dobivaju naknadu koja odgovara medijalnoj cijeni najma na tržištu. Nakon završetka tog poziva, zaprimljene su prijave za ukupno 958 stanova.
S koliko ste godina kupili prvu nekretninu?
Na našoj Facebook stranici pitali smo vas "S koliko ste godina kupili svoju prvu nekretninu?" Tema je ponovno otvorila raspravu o tome koliko je mladima danas teško doći do vlastite nekretnine, a posebno u kontekstu visokih cijena i kredita.
" S 26 godina na kredit od 10 godina. Još ima dva mjeseca rate kredita za platiti”, napisala je jedna čitateljica, dok drugi ističe: "S 34 godine, To je bilo 2017., kad je APN financirao s 50 % rate kredita prve četiri godine. Kvadrat na zapadu Zagreba bio 1.350 eura. Uhvatio sam zadnji vlak prije poskupljenja i stan od 62 m2, niti 85.000 eura nisam platio, još dobio APN. Da sam zakasnio pola godine, možda bih uspio 30 kvadrata dobit za to".
Neki građani izražavaju i pesimizam oko mogućnosti kupnje nekretnine. "Prije ću umrijeti, nego imati svoje", stoji u jednom komentaru, dok drugi naglašavaju ulogu obitelji i financijske potpore: "Kupnja prve nekretnine uvelike se mjeri s tim tko su ti roditelji jer ako su se oni dobro uhljebili onda dobna granica nema veze ni s čim."
Bez pomoći ništa
Pojedini čitatelji navode da su do prve nekretnine došli uz pomoć obitelji ili u inozemstvu: "S 29 minijaturni stančić, prije pet godina, ali uz pomoć roditelja/nasljedstva i partnera, inače nikako", "Evo u 30 godini i bit će do 60. otplaćen", te "30. I to da nisam bio u Njemačkoj ne bi bilo dobro".
Rasprava se nastavlja i oko šireg društvenog konteksta, pri čemu dio građana smatra da sustav potiče zaduživanje i iseljavanje: "Cilj je poticat mlade da se uvaljuju u ogromne kredite i pritom da odsele iz sela u gradove gdje će biti prisiljeni sve kupovat iz trgovačkih centara... tako se lako onda može upravljat masom."
