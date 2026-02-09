Hrvati bijesni zbog onih koji stvaraju kolone iz ničega, a sve zbog jedne bizarne navike

Mnogi vozači u Hrvatskoj iskusili su dobro poznatu frustraciju: zaglavljeni ste u prometnoj gužvi koja se naizgled stvorila bez ikakvog razloga.

Tek nakon nekoliko desetaka minuta sporog puzanja shvatite da je uzrok nesreća, ali ne u vašoj traci, već u suprotnom smjeru.

Upravo je ta svakodnevna, ali izluđujuća pojava postala tema žustre rasprave na hrvatskom Redditu, gdje je jedan korisnik postavio pitanje koje si mnogi postavljaju: "Zašto to ljudi rade?".

'Kao da nikad nisu vidjeli sudar'

Korisnik "jp9544" pokrenuo je raspravu opisujući tipičan scenarij na zagrebačkoj Ljubljanskoj aveniji. Nakon što se na jednoj strani dogodio manji sudar, stvorila se očekivana gužva. No, ono što ga je zbunilo jest stvaranje kolone i u suprotnom smjeru, gdje nije bilo nikakve prepreke. "Ljudi usporavaju i gledaju sudar, e to mi nije nimalo jasno", napisao je, dodavši kako ta navika na kraju stvori čep i nervozu, a "ništa od toga se ne bi dogodilo da su samo nastavili voziti". Svoje je izlaganje zaključio retoričkim pitanjem: "Što je tako zanimljivo gledati, slikati, snimati? Vozi dalje miško!".

Njegova objava brzo je privukla pažnju zajednice, a u komentarima su se iskristalizirala različita objašnjenja i iskustva. Dok su se jedni složili s autorom, osuđujući znatiželju koja ugrožava promet, drugi su ponudili objašnjenja za takvo ponašanje. Neki smatraju da je riječ o prirodnoj ljudskoj, pa čak i životinjskoj znatiželji. "Životinje zastanu da pogledaju događaj koji odskače od svakodnevnice, pa gdje neće ljudi", napisao je jedan komentator, dok je drugi povukao duhovitu paralelu s "babom na prozoru koja skenira ulicu".

Međutim, neki su vozači istaknuli da usporavaju iz opreza. Naime, nakon nesreće postoji mogućnost da su dijelovi automobila ili ulje završili i na njihovoj strani ceste, pa je smanjivanje brzine mjera predostrožnosti. Ipak, najsnažnije upozorenje stiglo je od korisnice koja je podijelila vlastito gorko iskustvo. Kao mlada vozačica, zagledala se u prometnu nesreću u suprotnom smjeru i nije primijetila da su automobili ispred nje počeli kočiti. "Naravno da sam se zabila u auto ispred sebe. Od tada sam naučila lekciju", priznala je.

Od 'rubberneckinga' do fantomskih gužvi

Rasprava je pokazala da je ovaj problem univerzalan. Nekoliko je korisnika istaknulo da se taj fenomen u engleskom jeziku naziva "rubbernecking" (doslovno "gumeni vrat", zbog istezanja vrata da bi se bolje vidjelo) ili "gaper's block". Riječ je o toliko raširenoj pojavi da su prometni stručnjaci proučavali njezin utjecaj. Istraživanja pokazuju da usporavanje zbog znatiželje može uzrokovati do čak 29% svih zastoja na cesti koji nemaju fizički uzrok u toj traci.

Upravo takvo ponašanje dovodi do stvaranja takozvanih "fantomskih gužvi". Dovoljno je da samo jedan vozač značajnije uspori kako bi pogledao prizor, što prisiljava vozača iza njega da koči još jače. Ta se reakcija lančano širi unatrag, stvarajući val kočenja koji na kraju potpuno zaustavlja promet nekoliko kilometara dalje. Nažalost, "rubbernecking" je i vodeći uzrok sekundarnih nesreća; procjenjuje se da je otprilike 16% svih sudara uzrokovanih nepažnjom posljedica gledanja neke prethodne nesreće.

U moderno doba, problem je dodatno pogoršan željom za snimanjem i objavljivanjem na društvenim mrežama. Valja napomenuti da je korištenje mobitela za snimanje ili fotografiranje tijekom vožnje kažnjivo prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Svjesne ovog problema, neke zemlje poput Velike Britanije i Njemačke počele su koristiti posebne neprozirne paravane kojima ograđuju mjesto nesreće upravo kako bi spriječile znatiželjne poglede i održale protočnost prometa u suprotnom smjeru. Dok takva rješenja ne postanu standard, vozačima ostaje jedino apelirati na zdrav razum: fokus na cestu ispred sebe ne samo da štedi vrijeme i živce svima u koloni, već može i spriječiti novu nesreću.

