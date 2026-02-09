Ljudi priznali zašto su sretni što žive u Hrvatskoj, neki će se iznenaditi: 'Ovdje sam doma...'

Potaknut, kako sam kaže, stalnim usisavanjem negative na domaćem subredditu, jedan je korisnik Reddita odlučio postaviti jednostavno, ali znakovito pitanje: "Zbog čega ste sretni što živite u Hrvatskoj?".

Objava je inspirirana nedavnom viješću da slovenski energetski div Petrol seli dio svog sjedišta u Hrvatsku, što je, prema autoru, izazvalo predvidljivu salvu negativnih komentara.

Ta je situacija poslužila kao savršena ilustracija za pokretanje rasprave o pozitivnim stranama života u zemlji, unatoč svim objektivnim problemima.

Sigurnost i 'slow motion' kao glavni aduti

Rasprava koja je uslijedila brzo je otkrila da, unatoč čestom kukanju, Hrvati iznimno cijene nekoliko ključnih aspekata svog života. Kao apsolutno najvažniji razlog za sreću istaknula se sigurnost. Komentar koji je prikupio najviše glasova sažima opći osjećaj: "Sigurnost, način života (hrana, klima, prirodne ljepote)". Mnogi su se nadovezali, ističući kako je osjećaj sigurnosti na ulicama nešto što se u inozemstvu rijetko može doživjeti.

"Vjeruj mi nisi ti doživjela kako je to hodat po ulici stranih gradova gdje jedan krivi pogled ti može biti zadnji", napisao je jedan korisnik. Ovaj osjećaj sigurnosti potvrđuju i statistike koje Hrvatsku redovito svrstavaju među najsigurnije zemlje svijeta, pogotovo kada je riječ o sigurnosti noćnih šetnji.

Odmah uz sigurnost, korisnici su istaknuli jedinstveni način života. Jedan od najpopularnijih odgovora bio je: "Ovaj naš slow motion i 'ma rješit će se' je zakon i među top tri stvari kojima su stranci oduševljeni." Ta "chill kultura", kako ju je drugi nazvao, bez pritiska "grindset" mentaliteta karakterističnog za SAD, nešto je što mnogi ne bi mijenjali. Uz opuštenost idu i prirodne ljepote, more, klima te besplatno visoko obrazovanje, što su mnogi naveli kao ključne prednosti. Jedan je korisnik koji je pet i pol godina živio u Velikoj Britaniji zaključio kako je tek tada shvatio da "hranu i sigurnost sam uzimao zdravo za gotovo".

Od kritike vlasti do ponosa na kulturu

Iako je cilj objave bio pronaći pozitivne strane, rasprava ne bi bila potpuna bez oštre kritike društvenih i političkih problema. Jedan od najdužih nizova komentara razvio se nakon što je korisnik iz Srbije napisao kako Hrvati mogu biti sretni što nisu u njegovoj zemlji, što je pokrenulo lavinu usporedbi političke apatije i korupcije u obje države. Mnogi su se složili da je politička situacija, koju je jedan komentator opisao kao "pljačku i haračenje koje traje trideset godina", najveći teret zemlje. Kritizirala se i ekonomska situacija, gdje su korisnici navodili primjere niskih plaća, poput one od 1100 € za rad na blagajni, u kontekstu sve viših troškova života i cijena nekretnina.

S druge strane, mnogi su izrazili duboki ponos na hrvatsku kulturu, povijest, književnost i jezik. "Unpopular opinion: volim našu povijest, književnost, kinematografiju, kulturu i prirodu. To je glavni razlog", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ovdje sam doma, vanka bi uvik bila stranac." Taj osjećaj pripadnosti, uz blizinu obitelji i prijatelja, za mnoge je neprocjenjiv.

Čini se da je rasprava na Redditu vjerno preslikala širu sliku Hrvatske: zemlje nevjerojatnih prirodnih ljepota i jedinstvene kvalitete života koju njezini stanovnici duboko cijene, ali istovremeno i zemlje čiji su građani frustrirani političkom korupcijom i ekonomskim izazovima. Ipak, ispod sloja svakodnevnog prigovaranja, leži duboka privrženost sigurnosti, opuštenom načinu života i osjećaju da si, unatoč svemu, "doma".

