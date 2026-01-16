FREEMAIL
Hrvat osvojio 356.000 eura na Eurojackpotu! Otkrio koju je taktiku koristio: 'Krenule su suze'

Hrvat osvojio 356.000 eura na Eurojackpotu! Otkrio koju je taktiku koristio: 'Krenule su suze'
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Sretnu vijest doznao je na društvenim mrežama, nakon čega je odmah provjerio listić

16.1.2026.
9:35
Erik Sečić
Kristina Stedul Fabac/pixsell
Hrvat iz Požege u igri Eurojackpot osvojio je 356.463,60 eura, javlja Hrvatska Lutrija u petak.

"Osvojio je 6 dobitaka 5+0, a dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Stjepana Radića 27 u Požegi", navodi Hrvatska Lutrija u priopćenju i dodaje da je Požežanin stigao u Zagreb kako bi preuzeo dobitak. 

Promijenio taktiku 

Sretni dobitnik priznao je da je dosad birao brojeve prema posebnim datumima kao što su rođendani, ali ovaj put odlučio je promijeniti taktiku - brojeve je izabrao nasumičnim odabirom.

Sretnu vijest doznao je na društvenim mrežama, nakon čega je odmah provjerio listić. "Miješali su mi se razni osjećaji - šok i nevjerica, a onda su krenule suze radosnice, zatim uzbuđenje i sreća", navodi Požežanin.

"Uporno sam se vraćao i provjeravao listić, nisam mogao ni spavati", dodaje dobitnik. 

POGLEDAJTE VIDEO: Radio u Njemačkoj, vratio se u Slavoniju: Država mu dala 7.000 eura

