BRAVO, MAJSTORE! /

Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio 23 i pol milijuna eura! Evo gdje ide lova

Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio 23 i pol milijuna eura! Evo gdje ide lova
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 05.12.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

2.12.2025.
21:32
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/pixsell
U 96. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6,

Igrač iz Danske pogodio je glavni dobitak 5+2 u iznosu od 23.537.055,10 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 05.12.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio 23 i pol milijuna eura! Evo gdje ide lova