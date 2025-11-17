Splitska policija prekinula je u nedjelju navečer masovnu tučnjavu koja je izbila na igralištu osnovne škole. Putem društvene mreže Snapchat dogovoren je tuča '5 na 5' na igralištu OŠ Trstenik između učenika dvije osnovne škole.

Splitska policija jutros je priopćila da je u dogovorenom sukobu sudjelovalo osam maloljetnika, a 50 je promatralo. Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policija.

Osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policiju počele su bježati. Ipak, policija je spriječila pokušaj bijega i privela je 29 maloljetnika. U sukobu nije bilo ozlijeđenih.

Traje istraga

Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira.

O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat će se postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza.

Hoće li se uhićenjem spriječiti tučnjave maloljetnika?

U našoj temi dana pitamo vas:

"Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjave maloljetnika?"

