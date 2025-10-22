HDZ-ov bivši gradonačelnik sumnjiči se da je spiskao više od 26 tisuća eura na restorane i hotele

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) podigao je optužnicu pred Županijskim sudom u Osijeku protiv bivšeg gradonačelnika Otoka i nekadašnjeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Šarića (1968.), zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Prema navodima optužnice, Šarića se tereti da je u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023. godine, obnašajući dužnost gradonačelnika Otoka, zloupotrijebio ovlasti raspolaganja gradskim sredstvima.

USKOK navodi kako je, koristeći službene poslovne bankovne kartice i sredstva reprezentacije, u više navrata troškove koji nisu imali veze s poslovanjem Grada plaćao u privatne svrhe – među ostalim troškove putovanja, smještaja i različitih usluga. Osim toga, prema optužnici, omogućio je podmirenje privatnih troškova i članovima svoje obitelji te drugim osobama.

Potrošio više od 26 tisuća eura državnog novca

“Okrivljenik je u raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima te trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani za djelatnost i službene svrhe Grada Otoka, a podređenim službenicima nalagao plaćanje računa za troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa,” stoji u priopćenju USKOK-a.

Na taj je način, kako se navodi, sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 26.637,13 eura, čime je oštetio Grad Otok za isti iznos.

Optužnica je podnesena nakon provedene istrage, a postupak protiv Šarića sada prelazi u nadležnost Županijskog suda u Osijeku, koji će odlučiti o daljnjem tijeku kaznenog postupka.

POGLEDAJTE VIDEO: Priznanje krivnje, zatvorske kazne i stotine tisuća eura u proračunu: Je li Uskok zadovoljan epilogom?