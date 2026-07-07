HDZ dobio 102.000 eura: Objavljen popis, evo koja tvrtka im je najviše uplatila

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je u prvoj polovici ove godine za redovne političke aktivnosti od donatora dobila nešto manje od 102.000 eura, pokazuje polugodišnje izvješće o donacijama koje je ta stranka DIP-u dostavila među prvima, a sve to moraju učiniti do 15. srpnja.

Izvješća dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Uz nešto više od 160 političkih stranaka, o donacijama treba izvijestiti i pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika.

Polugodišnja izvješća DIP je dužan objaviti na svojim mrežnim stranicama prvog radnog dana nakon njihove dostave.

Najviše uplatila tvrtka Radnik

HDZ je u prvom polugodištu od donatora dobio oko tri i pol puta manje sredstava nego u istom razdoblju prošle godine, što ne čudi ima li se na umu da ova godina nije izborna, a da je prošla bila i da izborne godine uvijek pojačaju angažman donatora. Najveći donator HDZ-u je križevačka tvrtka Radnik koja je na stranački račun uplatila 26.000 eura, četvrtinu ukupnog iznosa.

Donacija je u okviru onoga što propisuje zakon koji kaže da pravna osoba političkoj stranci za redovito godišnje financiranje u kalendarskoj godini može donirati najviše 26.544,56 eura, a fizička najviše 3. 981, 68 eura. Sve donacije koje prelaze te iznose stranka je dužna prijaviti i uplatiti u korist državnog proračuna.

Tvrtka Agropromet iz Gornje Rijeke HDZ-u je donirala 12. 000 eura, a Amoret iz Dubrovnika 6.000 eura. Od građana najviše mu je, 3.500 eura, donirala Danijela Mihaljević. Malobrojni su donatori koji su poznati široj javnosti. Među njima je saborski zastupnik Ljubomir Kolarek (1.000 eura), državni tajnik Tugomir Majdak (300 eura), bivši zastupnik i utemeljitelj HDZ-a Mario Kapulica (2.000 eura) te utemeljitelj Radoslav Dumančić (120 eura).

Koliko su od donatora dobile druge stranke?

Od oko 160 stranaka koje moraju DIP-u dostaviti izvješće o donacijama to je do sada učinilo njih 20-ak. Među njima je HNS koji je od donatora dobio 16.600 eura, HSS koji je dobio nešto više od 3.000 eura, Centar koji je dobio 1.850 eura te stranka župana zagrebačke Županije Stjepana Kožića koja je dobila 857 eura. Uplatio ih je, u šest navrata po 142.99 eura, sam Kožić. Stranke IDS, Nezavisni, SDSS i HDS izvijestile su da u prvih šest mjeseci ove godine nisu imale donacija.

Strankama koje ne dostave izvješće o donacijama prijete novčane kazne od 1.327,23 do 13.272,28 eura. Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon njihove dostave.