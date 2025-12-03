'Ustaše' osvanule na liftovima za osobe s invaliditetom: Netko je opet devastirao tramvajsku stanicu

Na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik, na tramvajskoj stanici Sopota i Središća nepoznati počinitelj, ili više njih, devastirali su liftove za osobe s invaliditetom. Fotografije s grafitima poslao nam je čitatelj Net.hr-a.

Foto: Čitatelj/Net.hr

Na njima se vidi kako velikim slovima napisano "Ustaše" odmah pokraj ulaza u lift, a sa strane Avenije Dubrovnik piše "Za majku Hrvatsku! Hrvatska djeca".

Foto: Čitatelj/Net.hr

Prema različitim nijansama bijele boje na kućici, vidljivo je da su komunalci već imali pune ruke posla i prekrivali prethodne poruke. Čini se da ih čeka još posla.

Zagrebačku policiju upitali smo o ovom vandalskom činu, a njihov odgovor objavit ćemo dok ga dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati 5 tramvajskih stanica