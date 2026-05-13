OČEKUJE SE STABILIZACIJA

Zbog nevremena, voda u ovom mjestu nije za piće! 'Crpka nije radila, došlo je do zamućenja'

Zbog nevremena, voda u ovom mjestu nije za piće! 'Crpka nije radila, došlo je do zamućenja'
Foto: Ilustracija Borna Filic/PIXSELL

Građani će biti obaviješteni kada voda postane pogodna za piće

13.5.2026.
16:17
Hina
Voda iz vodoopskrbnog sustava na području Čazme trenutačno nije za piće zbog zamućenja uzrokovanog hidrauličkim udarima nastalim nakon grmljavinskog nevremena, priopćila je u srijedu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

Nevrijeme koje je u utorak zahvatilo područje Čazme izazvalo je nestanak električne energije i prestanak rada crpki, što je dovelo do hidrauličkih udara u cjevovodu, dizanja taloga i zamućenja vode.

Interventne ekipe provode tehničke mjere na sustavu, a potpuna zdravstvena ispravnost vode i stabilizacija sustava očekuje se tijekom srijede. Voda se u međuvremenu može koristiti za tuširanje i ostale sanitarne potrebe.

Grad Čazma prati situaciju u suradnji s Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije te će građane obavijestiti kada voda postane pogodna za piće, izvijestili su iz Grada Čazme.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
