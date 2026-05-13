Zbog nevremena, voda u ovom mjestu nije za piće! 'Crpka nije radila, došlo je do zamućenja'
Građani će biti obaviješteni kada voda postane pogodna za piće
Voda iz vodoopskrbnog sustava na području Čazme trenutačno nije za piće zbog zamućenja uzrokovanog hidrauličkim udarima nastalim nakon grmljavinskog nevremena, priopćila je u srijedu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.
Nevrijeme koje je u utorak zahvatilo područje Čazme izazvalo je nestanak električne energije i prestanak rada crpki, što je dovelo do hidrauličkih udara u cjevovodu, dizanja taloga i zamućenja vode.
Interventne ekipe provode tehničke mjere na sustavu, a potpuna zdravstvena ispravnost vode i stabilizacija sustava očekuje se tijekom srijede. Voda se u međuvremenu može koristiti za tuširanje i ostale sanitarne potrebe.
Grad Čazma prati situaciju u suradnji s Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije te će građane obavijestiti kada voda postane pogodna za piće, izvijestili su iz Grada Čazme.