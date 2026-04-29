Pokrenuta istraga zbog eksplozije u pogonu Drvne industrije Čazma u kojoj su poginule tri osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih i tvrtke zbog eksplozije u pogonu Drvne industrije Čazma 12. lipnja 2025. godine, u kojoj su poginule tri osobe.

Osumnjičeni su talijanski državljanin (1956.) kao član uprave, hrvatska državljanka (1970.) kao direktorica proizvodnje i hrvatski državljanin (1992.) kao stručnjak zaštite na radu. Istraga je pokrenuta i protiv tvrtkr kao pravne osobe.

Organizirali rad protivno propisima o zaštiti na radu

Svima se na teret stavlja da su od 2018. do dana nesreće u Čazmi, protivno propisima o zaštiti na radu, organizirali rad u proizvodnoj hali i silosu ne primjenjujući pravila o sprječavanju nastanka požara i eksplozije te tehničkog nadzora postrojenja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Eksplozija smjese zraka i drvne prašine u silosu dogodila se 12. lipnja 2025. oko 14,30 sati. Na licu mjesta je smrtno stradala jedna radnica (1966.), dok su dvije osobe (1966. i 1960.) koje su zadobile teške opekline opasne po život preminule iste noći u zagrebačkoj bolnici. Državljanin Nepala (2001.) zadobio je lakše tjelesne ozljede.

