FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TROJE OSUMNJIČENIH

Pokrenuta istraga zbog eksplozije u pogonu Drvne industrije Čazma u kojoj su poginule tri osobe

×
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osumnjičeni su član uprave, direktorica proizvodnje i stručnjak zaštite na radu

29.4.2026.
9:13
Hina
Damir Spehar/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih i tvrtke zbog eksplozije u pogonu Drvne industrije Čazma 12. lipnja 2025. godine, u kojoj su poginule tri osobe.

Osumnjičeni su talijanski državljanin (1956.) kao član uprave, hrvatska državljanka (1970.) kao direktorica proizvodnje i hrvatski državljanin (1992.) kao stručnjak zaštite na radu. Istraga je pokrenuta i protiv tvrtkr kao pravne osobe.

Organizirali rad protivno propisima o zaštiti na radu

Svima se na teret stavlja da su od 2018. do dana nesreće u Čazmi, protivno propisima o zaštiti na radu, organizirali rad u proizvodnoj hali i silosu ne primjenjujući pravila o sprječavanju nastanka požara i eksplozije te tehničkog nadzora postrojenja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Eksplozija smjese zraka i drvne prašine u silosu dogodila se 12. lipnja 2025. oko 14,30 sati. Na licu mjesta je smrtno stradala jedna radnica (1966.), dok su dvije osobe (1966. i 1960.) koje su zadobile teške opekline opasne po život preminule iste noći u zagrebačkoj bolnici. Državljanin Nepala (2001.) zadobio je lakše tjelesne ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO Zastave na pola koplja, tuga u Čazmi, a uzrok tragedije koji je uzeo živote tri mještana još je nepoznat

Drvna IndustrijaCazmaIstraga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike