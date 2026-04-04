Zagreb uvodi smeđu zonu parkinga: Evo što to znači i što se sve mijenja

Grad Zagreb od sljedećeg tjedna uvodi promjene oko parkinga. Konkretno, po prvi put će postojati posebna, "smeđa zona" parkiranja u Tratinskoj ulici na Trešnjevci.

Riječ je o drugoj zoni, odnosno 13. bloku. Jutarnji list piše da će stanari ondje ostati bez otprilike 60 parkirnih mjesta.

"Tratinska ulica u razdoblju od 11. travnja 2026. do 11. rujna 2026. određuje se posebnim parkirališnim blokom, označenim smeđom bojom (područje zabrane parkiranja, osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište, ili koriste poslovni prostor u Tratinskoj ulici, s važećom povlaštenom parkirališnom kartom za BLOK 13) kao dijelom ZONE II. BLOKA 13", navodi se u Zaključku.

Radovi glavni krivac

Iz Grada pojašnjavaju da su se na taj potez odlučili zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukciji Ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca.

Zbog toga je, kažu, nužno bilo uspostaviti posebnu prometnu regulaciju i obilazne pravce za sva vozila koja se kreću tom dionicom.

Elaboratom je predviđeno preusmjeravanje prometa u smjeru zapada sljedećim ulicama: Ulica grada Vukovara – Ulica Florijana Andrašeca – Tratinska ulica – Ozaljska ulica. Za osiguravanje dvije prometne trake u smjeru zapada u Tratinskoj ulici potrebno je privremeno ukinuti određen broj parkirališnih mjesta na kolniku.

Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna prošlog mjeseca predstavio je 15 infrastrukturnih projekata ovoga ljeta u Zagrebu, a rekonstrukcija Vukovarske jedna je od najvažnijih.

