Strašan napad u centru Zagreba: Mladića (25) brutalno pretukli kad je izašao iz noćnog kluba

Mladić (25) teško je ozlijeđen u noći na subotu kada ga je više osoba napalo u centru Zagreba, izvijestila je zagrebačka policija.

Napad se dogodio oko četiri sata ujutro u Tkalčićevoj ulici kada je mladić izlazio iz noćnog kluba. "Više nepoznatih počinitelja prišlo je 25-godišnjaku te su ga fizički napali", stoji u priopćenju policije.

Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, zaključuju iz policije.

