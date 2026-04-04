TEŠKO OZLIJEĐEN /

Strašan napad u centru Zagreba: Mladića (25) brutalno pretukli kad je izašao iz noćnog kluba

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Merkur

4.4.2026.
10:52
Dunja Stanković
Mladić (25) teško je ozlijeđen u noći na subotu kada ga je više osoba napalo u centru Zagreba, izvijestila je zagrebačka policija. 

Napad se dogodio oko četiri sata ujutro u Tkalčićevoj ulici kada je mladić izlazio iz noćnog kluba. "Više nepoznatih počinitelja prišlo je 25-godišnjaku te su ga fizički napali", stoji u priopćenju policije. 

Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. 

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, zaključuju iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Helena Ančić o ocu nasilnika koji se javno ispričao: 'Hvala na isprici, ali...'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
