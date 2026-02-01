Ako idete na doček, ovo trebate znati: Grad Zagreb otkrio i tko će nastupati na trgu!

Grad Zagreb, koji s Hrvatskim rukometnim savezom u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića organizira doček brončanih rukometaša, priopćio je da su moguće izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

"Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže”, navodi Grad u priopćenju.

Sam program dočeka počinje u 15 sati.

S ciljem sigurnog održavanja programa, na Trgu bana Jelačića dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci te redarska i zaštitarska služba.

Moguće su izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

Iz Grada su pozvali sve prisutne da se pridržavaju uputa nadležnih službi koje će biti na terenu.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14). Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca. Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, te druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO Dišite! Ovako su naši reprezentativci proslavili medalju nakon dramatične utakmice