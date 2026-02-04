Gordan Jandroković kao Thompson, pazite s čim je usporedio zagrebačku vlast

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je doček rukometaša koji je uzburkao političke strasti, poručivši da nema ničega spornoga u Vladinu preuzimanju organizacije dočeka te je uvjeren da bi eventualna ocjena ustavnosti te situacije išla u korist Vladi.

Na dočeku rukometaša bilo je prekrasno, bilo je jako puno mladih ljudi, bilo je dostojanstveno, bez ijednog incidenta, kao što smo i očekivali, komentirao je Jandroković doček rukometaša zbog kojeg su se povisile političke tenzije.

„Predsjednik Republike bio je premijer kada je ista stvar napravljena u Splitu i tada nisu postavljana pitanja o ustavnosti i zakonitosti, a, s druge strane, ne može nijedna jedinica lokalne samouprave ići do razine da onemogući ovakve nacionalne proslave. Meni je uopće besmisleno da je Grad Zagreb išao u tom smjeru.

Proslaviti doček rukometaša s desecima tisuća ljudi, posebno mladima, bilo bi puno normalnije nego ovakav skandal koji su napravili”, kazao je na upit je li Vlada smjela preuzeti organizaciju mimo volje Grada, što su neki pravni stručnjaci ocijenili kršenjem Ustava.

Generalno sam protiv zabrana, živimo u demokraciji i postoje oni koji drugačije vide život, imaju drugačije ideje nego što ih imam ja, ali im ne bih to branio, dodao je.

'Imali smo režime koji su zabranjivali ono što im nije bilo po volji'

S lijeve strane političkog spektra dolaze te pomalo revolucionarne ideje da se krene zabranjivati ono što njima nije po volji, kazao je, a na primjedbu da ih ima i s desne strane, poput izložbe srpskih autora u Sinju ili Penavinih zabrana SDSS-u u Vukovaru, kazao je da ih je bilo, ali da su to bili 'pojedinačni incidenti'.

„Ovo je sada jedna politika i moramo biti realni i pogledati to ozbiljnije jer nije više riječ samo o Thompsonu nego se radi o konceptu kojim se želi zabraniti onome što je suprotno njihovom svjetonazoru, što je meni potpuno neprihvatljivo i opasno. Hrvatski narod živio je pod dva totalitarizma, imali smo u Drugom svjetskom ratu i od 1945. do 1990. godine režime koji su zabranjivali ono što im nije bilo po volji.

1990. godine odlučili smo se za demokraciju, vladavinu prava, zaštitu svih ljudskih temeljnih prava i sloboda je jedna od najvažnijih vrijednosti za koje smo se opredijelili”, poručio je Jandroković, pozvavši na smirivanje strasti.

Trebamo napraviti korak natrag, pogotovo oni koji traže te zabrane, koji izazivaju konflikte i prihvatiti da postoje drugačiji i različiti svjetonazori i radujmo se hrvatskim uspjesima, a ne da ih pokvarimo kao što je sad učinio Tomašević i njegovi suradnici, naglasio je.

Šefu parlamenta bilo je, kako je rekao, potpuno neprihvatljivo da Grad Zagreb uvjetuje tko smije, a tko ne može pjevati. Sjajan doček s desecima mladih ljudi koji su se radovali, bez ijednog incidenta, potvrda je da je Vlada to morala učiniti, ustvrdio je. Zamislite koja bi se frustracija dogodila, pa čak i nezahvalnost prema rukometašima da nije došlo do koncerta, napominje Jandroković.

Ne vidi spornim što je Vlada preuzela organizaciju dočeka jer je riječ o događaju od nacionalnog značaja. Zamislite da svaka jedinica lokalne samouprave uvjetuje i određuje državi što se može, a što ne može činiti, a vidim da i pravna struka različito gleda na ovu situaciju, uglavnom iz svoje svjetonazorske pozicije pa se neki članovi Savjeta SDP-a predstavljaju kao nezavisni pravni stručnjaci, a u stvari su njihovi 'igrači' i predstavljaju njihove pozicije, praveći se da su nezavisni, dodao je.

Tomašević 'manipulira i laže'

Eventualna ocjena ustavnosti te situacije, uvjeren je, išla bi u korist Vladi. „Tako mora biti jer u protivnom država ne bi mogla upravljati kada bi se svaka jedinica lokalne samouprave na ovaj način, kao što je pokušao Grad Zagreb, suprotstavljala državnoj vlasti. Ovo je zaista bio događaj koji ujedinjuje i svi volimo hrvatske rukometaše, ostvarili su spektakularan uspjeh i zaista ne mogu ući u glavu i razumjeti taj mentalni sklop koji je htio onemogućiti ovakvu vrstu radosti koju su navijači pokazali”, poručio je.

Tomašević, naglašava, manipulira i laže jer kaže da sada, kada je organizator Vlada nije izvođena Bojna Čavoglave, a prije godinu dana kada je i on bio suorganizator također se nije izvodila. Oni su sada nesretni što je nije bilo jer bi imali neke dokaze za svoje tvrdnje, kazao je, dodavši da mladi ljudi puno drugačije doživljavaju Thompsonove koncerte nego kroz te tri riječi i taj poklič, ocijenio je.

Jandroković smatra da 'oni to ne razumiju i imaju neki problem koji proizlazi iz njihove isključivosti i pomalo totalitarno-revolucionarnog shvaćanja politike i društva'. Thompson nastupa u cijeloj državi i nigdje nije sporan ni struci ni publici nego samo u Zagrebu, kazao je, zaključivši da je Grad Zagreb u sukobu sa svima.

„Pokušavaju predstaviti da Vlada ima problem, a oni imaju problem - u Hrvatskoj vlada sloboda, a u Gradu Zagrebu zaslijepljenost Tomaševića i te njegove sekte koja želi nametnuti svoj sustav vrijednosti. To su prošla vremena, Hrvatska je slobodna, ljudi različito gledaju na stvari, imaju različite svjetonazore, tako treba biti, a oni neka razmisle zašto im se sve ovo događa”, zaključio je Jandroković.

