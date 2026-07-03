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DRAMA NA MORU /

Golema buktinja guta katamaran! Vatrogasci s Hvara objavili video: 'Gašenje još traje!'

Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva s otoka pritekli su u pomoć

3.7.2026.
18:29
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Golema buktinja zahvatila je katamaran u petak na području Starog Grada, Hvar. Primili smo snimku na kojoj se vidi buktinja koja se nekontrolirano širi. 

I DVD Hvar je objavio snimku istog katamarana u palemnu.

"Vatrogasci su upućeni u ispomoć na gašenju požara na brodu u uvali Tiha. Brodom Lučke kapetanije prevezena su četiri vatrogasca s pripadajućom opremom za gašenje. U međuvremenu je izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve", napisali su u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Iz DVD-a Hvara potvrdili su za net.hr da akcija gašenja požara još traje: "Zapalio se katamaran u uvali Tiha, akcija gašenja je u tijeku i za sad nemamo više informacija. U gašenje je otišlo desetak ljudi s brodovima vatrogasaca iz Starog Grada i Lučke kapetanije, a na teren su upućena i vozila vatrogasaca te Kapetanije."

Za sada nemaju informacije ima li ozlijeđenih niti imaju druge detalje požara.

Kontaktirali smo Lučku upravu Splitsko-dalmatinske županije, ali za sad nemaju informacije o ovom događaju. 

Uskoro više...

PožarKatamaranStari Grad
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