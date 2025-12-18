FREEMAIL
AKO JE ZA VJEROVATI... /

Bijeli Božić? Da, ali ne za sve: Ovi hrvatski gradovi možda će imati pravi blagdanski ugođaj

Bijeli Božić? Da, ali ne za sve: Ovi hrvatski gradovi možda će imati pravi blagdanski ugođaj
Foto: Zarko Basic/pixsell

Trenutačno snijega ima samo na Zavižanu, ali samo tri centimetra

18.12.2025.
12:40
Tajana Gvardiol
Zarko Basic/pixsell
Poznata i uglavnom mjerodavna norveška meteorološka stranica Yr.no najavila je da sredinom sljedećeg tjedna u Hrvatskoj možda biti snijega. Snijeg bi, prema njima, trebao pasti na sam Božić. Na prognozi za Zagreb nazire se nekoliko pahuljica, mnogo više nego što je prikazivalo dan ranije. Snijeg bi mogao razveseliti i stanovnike Varaždina, Čakovca, Bjelovara, Slavonskog Broda, Daruvara, Požege, Karlovca, Virovitice...

Foto: Patrik Macek/pixsell

Snijeg će ponegdje početi padati već na Badnjak, a prema Norvežanima snijeg će padati i na Štefanje, i to u Delnicama, Vrbovskom...

Trenutačno snijega ima samo na Zavižanu, ali samo tri centimetra.

Za vikend opet hladno

Dodajmo da će do kraja tjedna u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ujutro i navečer s maglom. Bit će i razmjerno toplo, a zatim za vikend većinom oblačno, s dugotrajnom maglom i niskim oblacima, lokalno je moguća i slaba rosulja, a temperatura će biti bez izraženog dnevnog hoda, odnosno za vikend opet hladno.

U Dalmaciji će do kraja tjedna biti većinom sunčano, a na sjevernom dijelu još u petak oblačnije s povremenom kišom, a onda će i tu za vikend biti pretežno sunčano. Jugo će oslabjeti, u subotu i okrenuti će na sjeverozapadnjak i buru koja će u nedjelju podno Velebita biti i jaka. U novom tjednu opet okreće na jugo, utorak i jako, a s južinom će se opet skupljati oblaci, moguća je i kiša ili pljuskovi. Temperatura bez veće promjene.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas nedostaje li vam snijeg u prosincu, ovo su vaši odgovori

