Galić i Kostanjević dovedeni na ispitivanje, evo što kažu o optužbama za izvlačenje novaca

Zagrebačka policija po nalogu USKOK-a provela je jučer uhićenja i hitne dokazne radnje radi osnovane sumnje na koruptivna kaznena djela u sustavu zločinačkog udruženja. Riječ je o aferi "Hipodrom", odnosi se na tvrtku Eurolex zaštita, koja je za svoje usluge naplatila dva milijuna eura.

Policija je izdala nalog za uhićenjem tri osobe. Osumnjičeni su vlasnici Eurolex zaštite - otac i sin Galić, kao i blizak Tomaševićev suradnik Kosta Kostanjević, koji upravlja sportskim objektima.

Sin Domagoj Galić nalazi se u Bosni i Hercegovi, a njegov otac Slavko i Kostanjević dovedeni su jutros na ispitivanje. Galić nije komentirao optužbe.

Kostanjević je komentirao da su optužbe "smiješne". Na pitanje je li izvlačio novac, Kostanjević odgovara: 'Naravno da ne". Svima je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanje djela. Slavko Galić i Kosta Kostanjević odmah idu u Remetinac, dok je za Domagoja Galića izdana međunarodna tjeralica.

Slučaj prijavio Nobilo

Ovaj slučaj prijavio je odvjetnik Anto Nobilo početkom travnja, kada je iznio sumnje da je iz Grada Zagreba nezakonito izvučeno dva milijuna eura.

Za Danas.hr Nobilo je komentirao uhićenja i rekao da je akcija očekivana. U drugoj fazi trebali bi utvrditi tko je predao novac spomenutoj tvrtki i kakav je odnos gradonačelnika Tomislava Tomaševića u tome.

Na pitanje, ima li saznanja o pozadini tog posla, koje su to veze, prijateljske ili kakve druge, rekao je da je on osobno nema dokaza, ali da se govori o bliskim odnosima Koste Kostanjevića i zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta, no da bi sve to prepustio USKOK-u, da se time bavi i da pribavi dokaze.

Tomašević odabacuje optužbe

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbacuje svu odgovornost sa sebe.

Istaknuo je kako je Kosta Kostanjević samo jedan od 35 ravnatelja Gradske ustanove te da on ne može biti odgovoran za sve što se događa u Zagrebu.

Također, naglasio je kako prije njegovog potpisa svi dokumenti prolaze kroz nekoliko kontrola.

