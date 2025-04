Dva milijuna za livadu, Nobilo o gradskoj vlasti: 'Amaterski vode grad, amaterski je i kriminal'

Zagrebačka policija u četvrtak ujutro pokrenula je hitne dokazne radnje i uhićenja zbog sumnju u korupciju u sustavu zločinačkog udruženja. Riječ je o aferi Hipodrom i akcija policije odnosi se na Kostu Kostanjevića, upravitelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, te na dvojicu članova obitelji Galić, koji su osnovali tvrtku Eurolex zaštita. Riječ je o sinu Domagoju Galiću i njegovom ocu Slavki Galiću, a jedan od njih navodno je u bijegu.

Za aferu Hipodrom javnost je doznala od odvjetnika Ante Nobila koji je na konferenciji za novinare iznio saznanja o preplaćenim poslovima na Hipodromu, odnosno da se spomenutoj tvrtki isplatilo dva milijuna eura. Pritom je još ranije Nobilo ustvrdio za RTL Danas da se na "hipodromu jednostavno ne može imati 100 zaštitara, a ima jednu portu i ogradu, sve drugo je livada". Rekao je i da je od ljudi koji su tamo radili, čuo da je prijašnji direktor na istom prostoru imao tri čovjeka.

Za Danas.hr Nobilo je komentirao jutrošnja uhićenja i rekao da je akcija očekivana.

Nobilo: 'Akcija USKOK-a očekivana'

"Apsolutno je očekivana s obzirom na to da sam podnio kaznenu prijavu i znam sadržaj tog postupka. Rekao bih da je ovo danas prva faza postupka. Pretpostavljam da imaju čvrste dokaze vezane za direktore tvrtki koje su bile upletene", rekao nam je Nobilo.

Nastavio je da bi u drugoj fazi trebali utvrditi tko je predao novac spomenutoj tvrtki i kakav je odnos gradonačelnika Tomislava Tomaševića u tome.

"Za drugu fazu vjerojatno im treba još nešto čvrstih dokaza. Mislim da je ta taktika (USKOK-a op.a) dobra i ona se uvijek upotrebljava gdje postoji taj piramidalni sistem organiziranja. Naime, ovdje imamo jednu sumnju gdje gradonačelnik šalje dva milijuna eura sredstava za zaštitu hipodroma. A to je jedna velika ograđena livada i s jednim vratima. Svakom prosječnom čovjeku bilo je jasno da nije potrebno osigurati", rekao je.

Iznos od dva milijuna eura, odnosi se na vremenski period od godine dana, naveo je Nobilo.

'Amaterski kriminal'

Na pitanje, ne izgleda li ipak prilično jednostavna šablona da na ovako plošan način netko preplaćuje posao, rekao je: "Da, amaterski. Ako se netko ponaša u upravi grada kao amater, a onda su i u kriminalu amateri. Ne možete biti genij kriminala, a amater u poslu", rekao je Nobilo.

Na pitanje, ima li saznanja o pozadini tog posla, koje su to veze, prijateljske ili kakve druge, rekao je da je on osobno nema dokaza, ali da se govori o bliskim odnosima Koste Kostanjevića i zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta, no da bi sve to prepustio USKOK-u, da se time bavi i da pribavi dokaze.

"Ali da ne postoji sumnja, ne bih prijavio Tomaševića. Moja logika je išla na prijavu Tomaševića za pomaganje na način da je ustanovi učinio dostupnim uplatu od dva milijuna eura. Premda je morao biti svjestan da su dva milijuna eura nepotrebna za čuvanje hipodroma. Postoji svijest da je morao znati zašto će se upotrijebiti novac ili u drugoj varijanti da je postupao nesavjesno, što je opet kazneno djelo", ističe naš sugovornik.

