Prodan PIK Vrbovec, evo tko je novi vlasnik: 'Postigli smo sporazum'

Fortenova grupa i BOSQAR INVEST postigli su sporazum o prihvaćanju obvezujuće ponude BOSQAR INVESTA za preuzimanje 100 posto udjela u kompaniji PIK Vrbovec plus d.o.o. Potpisivanje ugovora o preuzimanju poslovnih udjela i zaključenje transakcije uslijedit će nakon što BOSQAR realizira planirano financiranje te po dobivanju svih potrebnih regulatornih odobrenja.

PIK Vrbovec danas posjeduje najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima kao i pogone za preradu mesa. Izravno surađuje s preko 100 lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskoga mesa. Sljedivost se jamči u svim fazama proizvodnje, koriste se najviši tehnološki, informatički i higijenski standardi, a svi procesi su pod stalnim nadzorom stručnjaka. Ujedno, kompanija svoje proizvode izvozi u 20-ak zemalja i posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta.

PIK-ovi proizvodi nose oznake najvećeg povjerenja potrošača poput oznake Šunke broj 1 kao i službenih oznaka Dokazana kvaliteta Hrvatska i Meso hrvatskih farmi, a nedavno je kompanija od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH dobila patentnu zaštitu svoje proizvodnje mesnih proizvoda bez dodanih fosfata. Trenutačno kompanija zapošljava oko 1500 radnika, a u posljednjih nekoliko godina prošla je transformaciju u profitabilnu kompaniju s velikim razvojnim potencijalom.

'Prirodna odluka'

Zbog svega toga PIK Vrbovec ima središnju ulogu u nacionalnom poljoprivredno-prehrambenom ekosustavu. "Već je izlaskom iz agrara Fortenova grupa započela strateški zaokret u poslovanju s fokusom na djelatnosti i usluge koje nisu izravno vezane uz primarnu proizvodnju i preradu. Budući da je PIK u velikoj mjeri naslonjen upravo na poljoprivrednu proizvodnju, prirodna je bila naša odluka da za tu kompaniju pronađemo drugog vlasnika. Sa svojim brandovima, kvalitetom i tržišnim udjelima PIK je svakom partneru dodana vrijednost, a osobito BOSQARU koji ima dobre pretpostavke za stvaranje vlastite snažne platforme za proizvodnju hrane. Mi smo, s druge strane, izrazito sretni što smo i u ovom, kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, ispunili najvažnije vrijednosne kriterije – za našu kompaniju pronašli smo partnera koji će je dalje razvijati, jačati tržišne pozicije te očuvati zaposlenost. To je dobro za kompaniju i njezine zaposlenike, ali i za lokalnu zajednicu i gospodarstvo u cjelini", rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Potencijalno preuzimanje najvećeg hrvatskog proizvođača mesa i mesnih prerađevina bio bi važan korak BOSQAR INVESTA u njegovoj strategiji izgradnje najsnažnije platforme za hranu u srednjoj i jugoistočnoj Europi, budući da bi se PIK time priključio BOSQAROVOJ diviziji Future Food u kojoj su već Panvita, vodeća slovenska poljoprivredno-prehrambena grupa i Mlinar, vodeća pekarska grupa u regiji Adria.

Komentirajući postignuti dogovor, Darko Horvat, predsjednik Uprave tvrtke BOSQAR d.d., holding tvrtke BOSQAR INVEST grupe je rekao: "Planirano preuzimanje PIK Vrbovca predstavlja ključan novi moment u strategiji BOSQAR INVESTA za izgradnju snažne regionalne platforme u poljoprivredno-prehrambenoj i mesno-prerađivačkoj industriji. Planiranim preuzimanjem PIK-a, BOSQAR bi dodatno ojačao svoju platformu, okupljajući Panvitu, jednog od najvećih proizvođača hrane u Sloveniji, i PIK, jednog od najvećih proizvođača hrane u Hrvatskoj, unutar iste operativne strukture. Zadovoljni smo što je Fortenova grupa prihvatila našu obvezujuću ponudu. Radimo na finalizaciji ugovornih elemenata s našim partnerima u Fortenova grupi i PIK-u te očekujemo da će ugovor o kupnji poslovnih udjela biti potpisan u bliskoj budućnosti. Investicijsku zajednicu ćemo pravovremeno obavještavati o napretku transakcije. Svi smo dobro svjesni da živimo u nestabilnim vremenima. U posljednje vrijeme, eskalacija napetosti na Bliskom istoku istaknula je koliko je prehrambena sigurnost danas važna - ali i činjenicu da će to ostati tako i u doglednoj budućnosti. U tom kontekstu, BOSQAR svoja daljnja ulaganja u Future Food vidi kao strateški doprinos jačanju otpornosti opskrbe u Hrvatskoj i cijeloj regiji."

