Prodana Zvijezda: Zna se tko je novi vlasnik

Fortenova grupa i Žito grupa potpisat će danas ugovor o kupoprodaji kompanija Zvijezda plus d.o.o. i Zvijezda d.o.o. Ljubljana, kojim Žito grupa stječe 100 posto udjela u navedenim kompanijama. Potpisivanjem ugovora zaključeni su pregovori o stjecanju, a transakcija će biti finalizirana po dobivanju odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Preuzimanjem Zvijezde, kompanije sa 109 godina tradicije u proizvodnji prehrambenih proizvoda, Žito grupa u svoj portfelj dobiva tri snažna branda: Zvijezdu, Margo i Omegol. Među njima se Zvijezda ulje već niz godina pozicionira kao brand broj jedan na tržištu Hrvatske, uz visoke tržišne udjele i na ostalim tržištima regije.

Prema relevantnim istraživanjima koja prate prodaju i percepciju snage brendova, Zvijezda je lider u svim ključnim kategorijama proizvoda i apsolutna zvijezda na ljestvici snage brendova u Hrvatskoj. Čak pet Zvijezdinih brendova već je godinama pozicionirano među deset najjačih brendova, pri čemu se Zvijezda ulje i Zvijezda majoneza redovito izmjenjuju na prvom i drugom mjestu te liste. Takvu lojalnost potrošača, robne marke kompanije Zvijezda prije svega zahvaljuju svojoj kvaliteti, tradiciji, inovativnosti i originalnosti.

U 2024. godini Zvijezda je imala realizaciju od 84.000 tona gotovih proizvoda i ostvarila je prihod od 155 milijuna eura, a kompanija trenutno zapošljava više od 440 zaposlenih.

'Žito je najprirodnije okruženje za Zvijezdu'

"Izlazak iz ove djelatnosti nastavak je procesa koje je Fortenova grupa započela s prodajom kompanija koje su imale poljoprivrednu proizvodnju. Kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, naš je fokus i u ovom procesu bio usmjeren na traženje onih partnera koji će, osim plaćanja fer cijene, dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti, tradicije i tržišne pozicije koju ima Zvijezda. Stoga je i finalizacija ove transakcije rezultat našeg uvjerenja kako je Žito grupa, koja ima domaću sirovinsku osnovu i tehnološku izvrsnost, najprirodnije okruženje za Zvijezdu, u kojem će ta kompanija, uz svoj stručni i kadrovski potencijal, usmjereno vođenje i razvojnu viziju, dobiti novi zamah.

Ujedno time dodatno jačamo partnerstvo dviju velikih regionalnih kompanija. Zahvalni smo svim kolegama u Fortenova grupi i Zvijezdi, kao i u Žito grupi, koji su naporno radili da bi omogućili realizaciju ove transakcije. Ova transakcija dodano je financijski osnažila Fortenova grupu i stvorila temelje za njezin daljnji rast.", izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

'Jačamo našu poziciju'

Industrijska proizvodnja u Žito grupi vertikalno se nadovezuje na ratarsku i stočarsku proizvodnju. Grupaciju industrije čine Mesna industrija DOBRO, Tvornica ulja Čepin, Tvornica stočne hrane Vitalka, pogon dorade sjemenske robe te proizvodnja električne energije. Važno je istaknuti i da je Žito najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta te drugi najveći proizvođač svinja.

"Ovom transakcijom Žito grupa dodatno jača svoju poziciju na regionalnom tržištu prehrambene industrije te širi svoj portfelj proizvoda i proizvodnih kapaciteta. Vjerujemo da će sinergija između postojećih proizvodnih pogona Žito grupe i Zvijezde doprinijeti još većoj učinkovitosti, inovativnosti i konkurentnosti na tržištu. Zahvaljujemo Fortenova grupi na povjerenju, kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji ove značajne transakcije", poručio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe.

"Žito grupa je uvijek bila izvorno usmjerena na rast i razvoj, a sada sa Zvijezdom dobiva dodatnu snagu i širinu za novi iskorak na području brendova, proizvodnje i tržišnih pozicija. Uvjeren sam da ćemo iskoristiti ovu priliku da stvorimo dugoročnu vrijednost za sve sudionike: zaposlenike, dioničare i zajednicu", zaključio je Pipunić.

Konačna kupoprodajna cijena bit će utvrđena po zaključenju transakcije, sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene, ovisno o ostvarenim financijskim rezultatima i poslovanju društva Zvijezda plus d.o.o. do dana zaključenja.

