Stigle ponude za sanaciju opasnog otpada u Gospiću, ali ključno pitanje i dalje bez odgovora

Na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stigle su ponude za sanaciju opasnog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o dva odvojena postupka sanacije, za koje prije pet mjeseci nitko nije iskazao interes.

Za uklanjanje i zbrinjavanje oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos procijenjena vrijednost posla iznosi 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

Kako su nam potvrdili iz Fonda, na natječaj su pristigle dvije ponude, a njihovo otvaranje zakazano je za petak.

Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci, dok će odabrani izvođač za njegovu konačnu oporabu i zbrinjavanje imati dodatnih 12 mjeseci.

Dvije ponude i za 'big bag' vreće

Po dvije ponude pristigle su i za drugu sanaciju, koja se odnosi na uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada pohranjenog u takozvanim "big bag" vrećama.

Procijenjena vrijednost tog posla iznosi 400.000 eura bez PDV-a, a rok za njegovo izvršenje je šest mjeseci.

I te će ponude biti otvorene u petak.

No još uvijek nije poznato što će biti s tim otpadom odnosno na koju će se lokaciju odvesti 4.500 tona rasutog otpada i oko 650 tona otpada iz "big bag" vreća.

Pokrenut i postupak za privremeno prekrivanje otpada

U međuvremenu je prošlog tjedna pokrenut i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit.

Riječ je o dijelu sanacije kojim bi se područje prekrilo posebnom folijom kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo.

Procijenjena vrijednost tog postupka je 400.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda istječe 28. kolovoza.

Što je sa zakopanim otpadom?

Za uklanjanje zakopanog otpada postupak još nije raspisan.

Iz Fonda navode da je trenutačno u tijeku analiza tržišta i priprema potrebnih aktivnosti. Nakon završetka analize Fond će objaviti postupak nabave za cjelovito uklanjanje i zbrinjavanje zakopanog dijela otpada.

Rezultati analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti trebali bi biti predstavljeni tijekom rujna.

Cilj sanacije je, kako ističu iz Fonda, otpad u cijelosti ukloniti iz Gospića i trajno ga zbrinuti na siguran i okolišno prihvatljiv način.