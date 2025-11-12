Europska komisija predstavila 'Štit za demokraciju': 'Ojačat ćemo zajedničke vrijednosti'

Europska komisija u srijedu je predstavila europski štit za demokraciju, kojim se utvrđuje niz konkretnih mjera za osnaživanje, zaštitu i promicanje snažnih i otpornih demokracija diljem EU-a.

Otvoreni prostor za građansko djelovanje u središtu je naših demokracija, zbog čega je Komisija predložila i strategiju EU-a za civilno društvo za snažniji angažman, zaštitu i potporu organizacijama civilnog društva koje imaju ključnu ulogu u našim društvima.

Obje su inicijative navedene u političkim smjernicama i ovogodišnjem govoru predsjednice Ursule von der Leyen o stanju Unije, priopćili su iz Predstavništva EK u Hrvatskoj.

Europski štit za demokraciju

U europskom štitu za demokraciju i Strategiji EU-a za civilno društvo predstavljene su mjere za zaštitu ključnih stupova naših demokratskih sustava: slobodni ljudi, slobodni i pošteni izbori, slobodni i neovisni mediji, dinamično civilno društvo i snažne demokratske institucije.

Predsjednica von der Leyen izjavila je: „Demokracija je temelj naše slobode, blagostanja i sigurnosti. Europskim štitom za demokraciju ojačat će se ključni elementi koji građanima omogućuju da svakodnevno žive naše zajedničke demokratske vrijednosti, a to su sloboda govora, neovisni mediji, otporne institucije i dinamično civilno društvo.

To je snaga Europe i moramo u svakom trenutku povećati našu kolektivnu sposobnost da je zaštitimo.“

POGLEDAJTE VIDEO: Ozbiljno upozorenje Europi Ursule von der Leyen: 'Ne možemo čekati da oluja utihne'