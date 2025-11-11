Što to Ursula 'kuha' u tajnosti? Odlučila se na radikalan potez u ratu protiv Rusije!

Europska komisija započela je s osnivanjem novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, kako bi se poboljšalo korištenje informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, piše Financial Times. Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva komisije, planira zaposliti dužnosnike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, rekle su četiri osobe upoznate s planovima.

Potpuna ruska invazija na Ukrajinu i upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju američke sigurnosne podrške Europi potaknuli su EU da preispita svoje domaće sigurnosne sposobnosti i započne svoj najveći program ponovnog naoružavanja od hladnog rata.

"Obavještajne službe država članica EU-a znaju mnogo", rekao je jedan od upoznatih s planom i dodao:

Neki se protive potezu

"Povjerenstvo zna mnogo. Trebamo bolji način da sve to objedinimo i budemo učinkoviti i korisni partnerima. U obavještajnim službama morate nešto dati da biste nešto dobili", kaže. Ipak, tom potezu protive se visoki dužnosnici diplomatske službe EU-a, koja nadzire Obavještajni i situacijski centar bloka (Intcen). Strahuju da će to duplicirati ulogu jedinice i ugroziti njezinu budućnost, dodali su izvori. Plan nije formalno priopćen svim 27 državama članicama EU-a, ali tijelo ima za cilj dovesti dužnosnike na privremenom radu iz nacionalnih obavještajnih agencija.

Glasnogovornik komisije rekao je da "ispituje kako ojačati svoje sigurnosne i obavještajne sposobnosti. Kao dio ovog pristupa, razmatra se stvaranje namjenske ćelije unutar glavnog tajništva“.

"Koncept se razvija i rasprave su u tijeku. Nije određen konkretan vremenski okvir“, rekli su, dodajući da bi se "nadovezao na postojeću stručnost unutar komisije i... blisko surađivao s odgovarajućim službama EEAS-a (Europske službe za vanjsko djelovanje)“.

Razmjena obavještajnih podataka dugo je bila osjetljiva tema za zemlje članice EU. Velike države poput Francuske, s opsežnim špijunskim sposobnostima, bile su oprezne u dijeljenju osjetljivih informacija s partnerima. Pojava proruskih vlada u zemljama poput Mađarske dodatno je zakomplicirala suradnju.

'Komisija neće slati agente na teren'

Očekuje se da će se glavni gradovi EU-a oduprijeti potezima komisije za stvaranje novih obavještajnih ovlasti za Bruxelles, rekla su dva izvora. No, dodali su da već dugo postoji zabrinutost zbog učinkovitosti Intcena, posebno dok Europa reagira na hibridni rat Rusije.

"Komisija neće početi slati agente na teren", rekla je druga osoba. Trumpovi prijedlozi da bi SAD mogao smanjiti svoju podršku Europi - i njegova privremena obustava obavještajne podrške Ukrajini ovog proljeća - istaknuli su ovisnost kontinenta o Washingtonu za određene sposobnosti.

Nova jedinica slijedi odluku von der Leyen da osnuje namjenski "sigurnosni kolegij" za svoje povjerenike kako bi bili informirani o sigurnosnim i obavještajnim pitanjima. Također je krenula u financiranje kupnje oružja za Ukrajinu i pokretanje satelitskog projekta Iris².

Razmjena obavještajnih podataka EU-a datira još od terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001., koji su potaknuli obavještajne agencije Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva da počnu objedinjavati povjerljive sigurnosne procjene. To je s vremenom postalo institucionaliziranije, prošireno na druge države članice, a 2011. godine stavljeno je pod okrilje diplomatske službe EU-a.

