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Provjerite listiće: Netko u Hrvatskoj je osvojio 535.773 eura na Eurojackpotu

Provjerite listiće: Netko u Hrvatskoj je osvojio 535.773 eura na Eurojackpotu
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Foto: Hrvatska lutrija

Dobitni listić je uplaćen na internetu

10.7.2026.
21:36
danas.hr
Hrvatska lutrija
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U 55. kolu igre Eurojackpot u petak su izvučeni brojevi 13, 25, 28, 42, 45 – 5, 12, koji su igraču donijeli dobitak u iznosu 535.773,90 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Igrač je odigrao jednu kombinaciju u iznosu od dva eura te osvojio 535.773,90 eura.

Uplaćen na internetu 

Dobitni listić je uplaćen na internetu.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, a glavni dobitak iznosi 40.000.000,00 eura. 

EurojackpotHrvatska LutrijaDobitak
komentara
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