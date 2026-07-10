Provjerite listiće: Netko u Hrvatskoj je osvojio 535.773 eura na Eurojackpotu

U 55. kolu igre Eurojackpot u petak su izvučeni brojevi 13, 25, 28, 42, 45 – 5, 12, koji su igraču donijeli dobitak u iznosu 535.773,90 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Igrač je odigrao jednu kombinaciju u iznosu od dva eura te osvojio 535.773,90 eura.

Uplaćen na internetu

Dobitni listić je uplaćen na internetu.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, a glavni dobitak iznosi 40.000.000,00 eura.