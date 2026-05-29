Objavljeni novi podaci: Drastično pao promet na pumpama, građani troše sve više na hranu

DZS je objavio u petak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u travnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na travanj prošle godine porasla za dva posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 37. mjesec zaredom na godišnjoj razini, iako je tempo rasta usporio, nakon u ožujku zabilježenog rasta prometa od 3,3 posto.

Stopa rasta prometa u maloprodaji na godišnjoj razini najniža je od studenoga lani, kada je iznosila 1,4 posto.

Pritom je na godišnjoj razini promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 2,6 posto, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 2,8 posto.

Promet na malo motornim gorivima i mazivima pao je za čak 15,7 posto.

Usporavanje rasta i BDP-a

Na mjesečnoj razini, pak, promet na malo motornim gorivima i mazivima pao je za 3,7 posto, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 2,4 posto, dok je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima porastao za 2,8 posto.

U prva četiri mjeseca 2026. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je uvećan za 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), usporavanje rasta prometa u trgovini na malo u travnju moglo bi ukazivati na daljnje usporavanje rasta domaćeg gospodarstva i u drugom tromjesečju ove godine.

U prvom tromjesečju ove godine bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 21. kvartal zaredom, za 2,2 posto, što je znatno sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,6 posto na godišnjoj razini.