Drama duga 14 godina: Dubrovčanka oslobođena u slučaju u kojem se spominjao i bivši 'Vatreni'

Nakon dugih 14 godina sudskog procesa, Klaudija Juras (48) iz Dubrovnika pravomoćno je oslobođena optužbi za kaznena djela iz segmenta imovinskog kriminaliteta, u slučaju u kojem je bio terećen i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dražen Ladić (62), piše Dubrovački dnevnik

Presudom Županijskog suda u Puli odbijena je žalba dubrovačkog Općinskog državnog odvjetništva na raniju oslobađajuću presudu Općinskog suda u Dubrovniku, čime je presuda postala pravomoćna.

Afera kasko osiguranja i sudar s pet ozlijeđenih

Podsjetimo, optužnica je podignuta 2011. godine, a teretila je Ladića da je pokušao počiniti prijevaru te Juras poticao na prijevaru i krivotvorenje službene isprave. Ladić je, prema navodima, nakon prometne nesreće 5./6. rujna 2010. u Zagrebu, u kojoj je u njegovu Mercedesu E-klase bilo lakše ozlijeđen, pokušao lažirati kasko policu kako bi naplatio štetu. U toj nesreći, u drugom vozilu, teško je ozlijeđeno troje ljudi, a još dvoje lakše.

Prema optužnici, Ladić je koristio dugogodišnje prijateljstvo s Juras i od nje tražio da izradi policu osiguranja naknadno, lažno datiranu dan prije nesreće – 4. rujna. Tvrdi se da joj je u tu svrhu predao pečat svoje tvrtke Gardien d.o.o., vlasnika vozila.

Suci: Nema dokaza za krivotvorenje

No, sud je zaključio da tijekom postupka nije dokazano da je Juras unijela neistinite podatke u policu ili krivotvorila dokumente. Istarski su suci ustvrdili da je dubrovčanski Općinski sud pažljivo ocijenio sve dokaze, osobito iskaze okrivljenih, i utvrdio kako nema elemenata kaznenog djela.

Posebno se ističe i da Ladićev potpis nije obvezni sastojak ponude za osiguranje, jer je dokument bio ovjeren pečatom njegove tvrtke, a paraf na ponudi nije nikada bio predmet grafološkog vještačenja. Sud navodi i da stavljanje potpisa druge osobe u ime Ladića ne predstavlja automatski unošenje netočnih podataka.

Prvostupanjska presuda Ladiću ranije postala pravomoćna

Dražen Ladić je već ranije pravomoćno oslobođen optužbi. Za razliku od njega, Klaudija Juras je svoju pravnu bitku okončala tek sada, odbijanjem žalbe Odvjetništva koje se pozivalo na pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

Tako je nakon više od desetljeća završena jedna od najdugotrajnijih epizoda domaćeg sudstva koja je povezivala bivšeg reprezentativca i prometnu nesreću s teškim posljedicama.

