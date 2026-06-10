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'IZVLAČIMO MILIJUNE BARELA' /

Trump otkrio nešto što dosad nikad nije rekao: 'Danas to prvi put objavljujem'

Trump otkrio nešto što dosad nikad nije rekao: 'Danas to prvi put objavljujem'
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Foto: Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iran je u srijedu rano ujutro lansirao rakete i dronove na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu kao odmazdu za američke napade na iranske ciljeve oko Hormuškog tjesnaca

10.6.2026.
20:21
Hina
Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države "vrlo žestoko" napasti Iran ako se ne dovrši mirovni sporazum i prvi put rekao da Sjedinjene Države izvlače naftu iz Irana.

"Napadat ćemo ih vrlo žestoko", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, navodeći kao razlog iransko rušenje helikoptera Apache u Hormuškom tjesnacu. Istaknuo je da će se napadi dogoditi u srijedu.

Trump je također rekao da Sjedinjene Države izvlače naftu iz Irana. "Danas to prvi put objavljujem, ali izvlačimo milijune barela nafte svake noći", rekao je Trump. "Zato je cijena između 85 i 90 dolara po barelu, umjesto 250 dolara", dodao je ne navodeći pojedinosti.

Trump je rekao da Sjedinjene Države još uvijek traže dogovor. "Želimo sporazum koji je smislen, želimo sporazum koji funkcionira", istaknuo je. Iran je, tvrdi američki predsjednik, već pristao da neće razviti nuklearno oružje, ali to još nije potpisano.

Iran je u srijedu rano ujutro lansirao rakete i dronove na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu kao odmazdu za američke napade na iranske ciljeve oko Hormuškog tjesnaca.

Razmjena napada, koja je uslijedila nakon što je Trump rekao da je Iran oborio američki helikopter Apache blizu tjesnaca, označava jednu od najznačajnijih eskalacija od kada su Washington i Teheran dogovorili primirje u travnju.

Donald TrumpNaftaIran
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