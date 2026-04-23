Dječak Leonard (12) s autizmom pronađen u Zagrebu

13.18 - Stigle su dobre vijesti - dječak je pronađen živ i zdrav u jednoj trgovini na zagrebačkoj Trešnjevci.

Ušao je u jedan dućan kako bi nešto kupio, no ondje ga je prodavačica prepoznala po fotografiji objavljenoj u medijima te pozvala nadležne službe. Majka se svima zahvaljuje na pomoći.

Nestao dječak Leonard

12.40 - Dječak Leonard Putar (12) nestao je u četvrtak na području Fallerovog šetališta u Zagrebu, a njegova obitelj građane moli za pomoć.

Riječ je o mršavom dječaku, visokom oko 160 cm, odjevenom u crnom adidas trenirku. Otežano komunicira s obzirom na to da je dijete iz spektra autizma.

Javite ako ga vidite

"Molimo sve koji se nalaze u tom području ili okolici da obrate pažnju i, ako imaju bilo kakvu informaciju, odmah reagiraju", mole iz Udruge Sjena i ističu da policija još nije na terenu te da je svaka minuta važna.

"Ako ga uočite ili imate bilo kakvu informaciju, odmah nazovite policiju (192)", dodaje Udruga.