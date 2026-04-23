FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRE VIJESTI /

Dječak Leonard (12) s autizmom pronađen u Zagrebu

Dječak Leonard (12) s autizmom pronađen u Zagrebu
×
Foto: facebook/udruga sjena

Majka se svima zahvaljuje na pomoći

23.4.2026.
12:40
danas.hr
facebook/udruga sjena
VOYO logo
VOYO logo

13.18 - Stigle su dobre vijesti - dječak je pronađen živ i zdrav u jednoj trgovini na zagrebačkoj Trešnjevci.

Ušao je u jedan dućan kako bi nešto kupio, no ondje ga je prodavačica prepoznala po fotografiji objavljenoj u medijima te pozvala nadležne službe. Majka se svima zahvaljuje na pomoći.

Nestao dječak Leonard

12.40 - Dječak Leonard Putar (12) nestao je u četvrtak na području Fallerovog šetališta u Zagrebu, a njegova obitelj građane moli za pomoć.

Riječ je o mršavom dječaku, visokom oko 160 cm, odjevenom u crnom adidas trenirku. Otežano komunicira s obzirom na to da je dijete iz spektra autizma.

Javite ako ga vidite 

"Molimo sve koji se nalaze u tom području ili okolici da obrate pažnju i, ako imaju bilo kakvu informaciju, odmah reagiraju", mole iz Udruge Sjena i ističu da policija još nije na terenu te da je svaka minuta važna. 

"Ako ga uočite ili imate bilo kakvu informaciju, odmah nazovite policiju (192)", dodaje Udruga. 

DječakZagrebNestao
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
