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DIP predstavio GlasAI: Građanima će 24 sata odgovarati na pitanja o izborima

DIP predstavio GlasAI: Građanima će 24 sata odgovarati na pitanja o izborima
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Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Virtualni pomoćnik razvijen je u okviru projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

1.7.2026.
14:19
Hina
Dubravka Petric/PIXSELL
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Državno izborno povjerenstvo (DIP) predstavilo je u srijedu virtualnog pomoćnika za informiranje građana pod nazivom GlasAI, koji će omogućiti brži i jednostavniji pristup informacijama o samom DIP-u, izborima, referendumima i sličnim temama.

Virtualni pomoćnik GlasAI dostupan je građanima od 1. srpnja, 24 sata dnevno, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, www.izbori.hr.

Riječ je, kako ističu u DIP-u, o digitalnom alatu namijenjenom "bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o Povjerenstvu, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te drugim pitanjima iz nadležnosti DIP-a".

Navode kako je riječ o dodatnom izvoru informacija čiji je cilj olakšati pristup informacijama, posebno u razdobljima pojačanog interesa javnosti tijekom izbora, referenduma i provedbe nadzora financiranja.

Virtualni pomoćnik razvijen je u suradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DIP-a u okviru projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. pod nazivom "Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške".

DipMinistarstvo PravosuđaVirtualni AsistentIzbori
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