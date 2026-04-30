Dio Maksimira još uvijek pod rizikom nakon oluje, evo što kažu iz Hrvatskih šuma

Nakon olujnog nevremena koje je 27. i 28. ožujka pogodilo Park Maksimir i park-šume Grada Zagreba, Hrvatske šume (HŠ) provele su opsežne sanacijske radove kako bi se osigurala sigurnost građana tijekom tradicionalne proslave Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja.

U akciju je, kako navode, bilo uključeno više od 100 radnika, tehničkoga osoblja i inženjera te preko 30 strojeva, a znatan dio zahvata uspješno je dovršen.

Upravitelj Urbanog šumarstva Ninoslav Matošević izjavio je da je riječ o iznimno zahtjevnim radovima koji se provode intenzivno i uz visoke sigurnosne standarde, a prioritet im je sigurnost građana i što brža obnova pogođenih područja.

Hrvatske šume napominju kako je u južnom dijelu Parka Maksimir završeno uklanjanje svih oštećenih i izvaljenih stabala tijekom nedavnog nevremena. Iako su stvoreni uvjeti za održavanje proslave Praznika rada, hortikulturni radovi se nastavljaju, a u tijeku je obnova parkovne opreme i infrastrukture kako bi prostor bio potpuno obnovljen za građane, navode HŠ.

Rizik u sjevernom Maksimiru

U sjevernom dijelu Maksimira provedeno je raščišćavanje glavnih staza i staza oko jezera, no, ističu HŠ, kako se zbog preostalih rizika građanima i dalje ne preporučuje korištenje tog dijela parka.

Sanacija se paralelno provodi i u park-šumama Grada Zagreba. Na Dubravkinom putu i u Dotrščini završeni su radovi sječe i izradbe, dok je otprema drvnih sortimenata još u tijeku.

Na Tuškancu radovi još uvijek traju, no središnji dio parka, uključujući parkovnu površinu kod Nazorovog spomenika između Zelengaja i Ulice Tuškanac, većim je dijelom već očišćen, a staze su prohodne.

Radovi sanacije u punom su jeku, a građani se pozivaju na oprez i pridržavanje preporuka mjerodavnih službi prilikom boravka u parkovnim i šumskim područjima.

