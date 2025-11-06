Dijelovi Splita pod blokadoma: Policija s dugim cijevima zaustavljala vozače

Dijelovi Splita su u četvrtak navečer bili pod pojačanim policijskim nadzorom. Na više lokacija policija je zaustavljala i pregledavala vozila, a ulice su bile djelomično blokirane.

Kako donosi Dalmacija danas, posebno gust promet i zastoji stvarali su se na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata, osobito na ulazima u grad.

Navodno je riječ o redovnom postupanju policije, a na terenu su bili i policajci s dugim cijevima. No službene informacije do objave teksta još nije bilo.

U međuvremenu se, oko 18 sati, dogodila pljačka trgovine Ribola u Ulici Vojka Krstulovića na splitskim Gripama. Traga se za nepoznatim muškarcem.

