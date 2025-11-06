FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO SE DOGAĐA? /

Dijelovi Splita pod blokadoma: Policija s dugim cijevima zaustavljala vozače

Dijelovi Splita pod blokadoma: Policija s dugim cijevima zaustavljala vozače
×
Foto: Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija

Na pojedinim prometnicama nastao je i prometni kolaps

6.11.2025.
23:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dijelovi Splita su u četvrtak navečer bili pod pojačanim policijskim nadzorom. Na više lokacija policija je zaustavljala i pregledavala vozila, a ulice su bile djelomično blokirane.

Kako donosi Dalmacija danas, posebno gust promet i zastoji stvarali su se na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata, osobito na ulazima u grad.

Navodno je riječ o redovnom postupanju policije, a na terenu su bili i policajci s dugim cijevima. No službene informacije do objave teksta još nije bilo.

U međuvremenu se, oko 18 sati, dogodila pljačka trgovine Ribola u Ulici Vojka Krstulovića na splitskim Gripama. Traga se za nepoznatim muškarcem.

POGLEDAJTE VIDEO Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password

SplitBlokadePolicijaDuge Cijevi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO SE DOGAĐA? /
Dijelovi Splita pod blokadoma: Policija s dugim cijevima zaustavljala vozače