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Bez lijekova se ne može: Imamo popis dežurnih ljekarni u najvećim gradovima

Bez lijekova se ne može: Imamo popis dežurnih ljekarni u najvećim gradovima
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Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Donosimo popis ljekarni koje će raditi ove nedjelje u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

29.8.2026.
15:17
danas.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18 

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6

LjekarneZagrebRijekaOsijekSplit
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