Zurovec ponovno zadirkuje! 'Koje glupe seksističke fore žene moraju čitati od gradonačelnika...'

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ovog je tjedna ponovno u fokusu javnosti. I to zbog svojih komentara na Facebooku. Vulgarno je izvrijeđao kritičara i poručio mu je da je "ugradio skromnih i tvrdih 25 cm u njegovu bolju polovicu".

Nakon toga mu je napisao i sljedeće: "Samo šamaraj desnicu Ivane, drugo ti ne preostaje".

Foto: Screenshot Facebook

Zurovec je za net.hr to prokomentirao ovako: "Na stotine lažnih profila, poput ovoga kojeg mi upravo spominjete, otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanina sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati", kazao je.

Nije odustao

No očito se odlučio i dalje 'šaliti' na svoj račun. Sinoć je podijelio status nakon planinarenja i trčanja:

"Nakon lijepe ture planinarenja i trčanja, kažu mi dečki - ajde frajeru, da te vidimo! Koliko platiš cuga, toliko centimetara! Platio sam 3 cuge....", stoji u opisu.

U komentarima ponovno podijeljena mišljenja, ali nije ni gradonačelnik odustao od svojih odgovora.

'Koje glupe seksističke fore'

"Toliko o isprici da je ono bilo neprimjereno! Nastavljaju se u istom tonu što samo dokazuje da je ono složio PR da se mora reć", napisala mu je korisnica, a on je odgovorio:

"Riječ je o asfaltu i završnom sloju na dr. Franje Tuđmana, ali ok. Razmišljajte o čemu god želite, tko sam ja da sudim?"

Foto: Screenshot Facebook

"Koje glupe seksističke fore žene moraju čitati od gradonačelnika", napisao mu je jedan korisnik.

Neki su dodali da mu netko treba poručiti da Facebook nije za njega dok mu drugi kažu "bravo" i da su ljudi samo ljubomorni.