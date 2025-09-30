Zurovec šokirao komentarima na Facebooku, evo kako nam je to objasnio

Gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec prošli tjedan se preko svojeg službenog Facebook profila verbalno obračunao s jednim korisnikom te društvene mreže.

Sve je krenulo nakon što je Zurovec objavio videozapis radova u Ulici dr. Franje Tuđmana. Istaknuo je da je dio pušten u promet, no da radovi i dalje traju pa je zamolio sudionike u prometu da se drže signalizacije te da i dalje budu oprezni. U komentarima ispod videa jedan korisnik je Zurovca posprdno pitao "koliko je on ugradio; jedan, dva ili tri centimetra", nakon čega mu je stigao izrazito bezobrazan komentar gradonačelnika.

"Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu", napisao je Zurovec i dodao zaljubljeni emotikon sa srcima. Priča tu nije stala, jer je korisnik krenuo u protunapad i uzvratio uvredom. "Nisi njezin tip, ne voli gejeve", pisalo je u odgovoru.

'Samo šamaraj desnicu'

"Nije te spominjala, nemaš brige. Samo šamaraj desnicu, drugo ti ne preostaje", napisao je zatim Zurovec, uz emotikon koji pokazuje mišiće. "Itekako preostaje, krajnji cilj - tvoja bolja polovica. Imam osjećaj da joj fali tvojih 25(mm)", zatim je poručio korisnik Facebooka.

Kako izgleda 'čašćenje' u komentarima pogledajte u foto isječku s Facebook stranice "Dario Zurovec - gradonačelnik Grada Svete Nedelje".

Foto: Screenshot Facebook

Zurovec: Priznajem da je neprimjereno

Kontaktirali smo gospodina Zurovca i zamolili ga za komentar, njegov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Na stotine lažnih profila, poput ovoga kojeg mi upravo spominjete, otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanina sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi.

Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati", kazao je za Net.hr gradonačelnik Svete Nedjelje, Dario Zurovec.

Podsjetimo, Zurovec je svojim objavama na društvenim mrežama i ranije podizao buru. Tako je kao odgovor ljudima koji su ga prozivali zbog kupnje skupocjenog Audija krajem kolovoza objavio videozapis u kojem vozi Škodu dok se u pozadini vrte stihovi "R8 Audi, noćas ljubi me na haubi" pjesme "Čekam te u Budvi".

