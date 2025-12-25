FREEMAIL
TUGA U POLJSKOJ /

Frontalni sudar uzeo šest života: Jedan auto se zapalio, prizori su užasni

Frontalni sudar uzeo šest života: Jedan auto se zapalio, prizori su užasni
Foto: Profimedia

U trenutku nesreće u VW-u je bilo pet osoba, a u Fordu Kugi samo vozač. Nitko od njih nije preživio

25.12.2025.
10:16
Tajana Gvardiol
Profimedia
U stravičnom frontalnom sudaru na Badnje jutro u Poljskoj poginulo je šestero ljudi. VW Passat i Ford Kuga sudarili su se oko 6.30 sati na cesti u blizini Zielęcica u zavoju. Selo se nalazi oko 48 kilometara sjeverozapadno od Opolea, piše Fenix.

Foto: Profimedia

"Passat se zapalio pri udaru i potpuno izgorio", rekla je glasnogovornica policije Brzega poljskim novinama.

U trenutku nesreće u VW-u je bilo pet osoba, a u Fordu Kugi samo vozač. Nitko od njih nije preživio. Svi su poginuli na mjestu događaja.

Treća nesreća na istoj lokaciji

Policija i vatrogasci istražuju uzrok nesreće i identitet žrtava. Još uvijek nije jasno jesu li sve žrtve bile odrasle osobe. Prema pisanju medija, ovo je bila treća nesreća na ovoj lokaciji u posljednjih nekoliko dana.

Glasnogovornik vatrogasne postrojbe Brzega izjavio je da je pogođeni dio ceste siguran i da je nesreća najvjerojatnije povezana s vremenskim uvjetima.

Istražitelji nisu isključili prebrzu vožnju kao mogući uzrok prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: Pogledajte što je ostalo od automobila

