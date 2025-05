Počinje suđenje na koje se čekalo 550 dana: 'Mnoge stvari su izrečene, a nisu točne'

Bivšem ministru obrane Mariu Banožiću danas počinje suđenje na Općinskom sudu u Vinkovcima radi teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji vozač teretnog vozila.

Od nesreće je prošlo 550 dana, a suđenje - koje je trebalo započeti početkom ožujka - odgođeno je zbog bolesti sutkinje Davorke Rukavine. Optužnicom se Banožića tereti da je 11. studenoga 2023., oko 6 sati ujutro, na državnoj cesti D55 vozio neprilagođenom brzinom i pretjecao kamion u nepovoljnim uvjetima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Banožić je u magli svojim Nissanom prešao u drugu traku te se sudario s vozačem kombija koji je dolazio iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač smrtno stradao. Banožićeva obrana odgađala je podizanje optužnice i žalila se na forenzička ispitivanja kao dio dokaznog materijala.

Inervju s Andrijom Jarkom

Banožićeva obrana nastojala je odgoditi podizanje optužnice žaleći se na nalaže vještačenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Banožić je o kobnom jutru javno progovorio samo jednom i to u ekskluzivnom intervjuu RTL-ovom Andriji Jarku. Ponavljamo transkript tog razgovora.

Banožić: 'Dakle, ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bi sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do zadnjeg trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da sam završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio'.

Jarak: 'Kažete da niste pretjecali, dogodio se frontalni sudar. Kako je to moguće da ste se sudarili doslovce far u far?'

Banožić: 'Dakle, prije svega kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jarak: 'Ali sudar se dogodio u suprotnoj traci?'

Banožić: 'U suprotnoj traci i to je ono što ja očekujem od vještaka da utvrdi, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jarak: 'Vi ste kočili, vi kažete da ste kočili. Je li bilo logično da bježite u desnu stranu, a ne da bježite na suprotnu stranu?'

Banožić: 'Ako vam je zatvorena i desna strana, što činite?'

Jarak: 'Niste mogli pored kamiona?'

Banožižć: 'Vi kočite, a automobil ide. A, što se tiče kamiona, on je bio ispred nas. Ono što očekujem od struke da dokaže upravo to što se točno dogodilo, odnosno da taj trag kočenja ne može nikako biti taj trag koji dovodi do radnje koja se zove preticanje, jer ako pretičete, onda ne kočite. Nemojmo prezentirati završnu točku koja je bila po medijima, da je fotografirano vozilo i reći evo to je bilo tu. Da mi netko trag kočenja označi, a da ne objasni kako postoji trag kočenja ako sam ja to obilazio. Je li i vi obilazite sa tragom kočenja? To je ono što ja želim, da struka kaže svoje i na taj način da fizika objasni kretanje vozila. Ne samo kretanje vozila, brzinu vozila, ali isto tako i trenutak, odnosno sam kut sudara i tada će se vidjeti da su mnoge stvari izrečene a nisu točne'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši ministar koji se povukao iz politike u međuvremenu je pokrenuo privatni biznis. Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, ali iz nehaja, prijeti mu do osam godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO Mario Banožić o kobnoj nesreći: 'Nisam bio pijan i nisam pretjecao. Želim da istina izađe na vidjelo'