Dalija Orešković lajkala sramotan komentar o Nicolieru: 'Tko ste Vi, gospođo!?'

Dan nakon što je potvrđeno da su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera pronađeni na Ovčari, burnu reakciju je izazvao postupak Dalije Orešković. Saborska zastupnica na svojoj je Facebook stranici označila da joj se sviđa komentar u kojem se Nicoliera naziva ‘plaćenikom kojeg je sramota spominjati‘.

Postupak zastupnice izazvao je niz reakcija u javnosti, a o njemu se raspravljalo i u Saboru. Na kraju današnje saborske rasprave reagirao je zastupnik HDZ-a Ante Deur.

"Moram komentirati nešto što me kao hrvatskog branitelja duboko potreslo. Navikli smo na monstruozne osjećaje zastupnice Orešković prema hrvatskoj državi i braniteljima, ali ovo što je učinila prelazi svaku granicu. Lajkala je komentar u kojem se francuskog dragovoljca, heroja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, naziva ‘plaćenikom kojeg je sramota spominjati‘. Nakon 30 godina, njegova majka, brat i obitelj napokon su pronašli mir, zajedno s hrvatskim narodom, rekao je Deur.

'Osjećamo sramotu zbog Dalije Orešković'

Deur je u Sabortu kazao: "Poštovani zastupnici i zastupnice, bez obzira na političke razlike, vjerujem da svi osjećamo sramotu zbog onoga što je zastupnica Orešković učinila. Nicolier nije bio rođen u Hrvatskoj, ali je dao svoje srce i svoj život za hrvatski narod."

Za kraj izlaganja zastupnik HDZ-a obratio se direktno Daliji Orešković.

"Tko ste vi, gospođo Orešković, da na takav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete li sutra isto reći za Blagu Zadru, za Roberta Zadravca, za Andriju Marića, za Matijaša? Mnogi su dali svoje živote da bismo mi danas sjedili u ovom Hrvatskom saboru. Sramotno je da netko tko ima toliku privilegiju biti zastupnik pokazuje toliku mržnju prema hrvatskom narodu, braniteljima i državi", zaključuje Deur.

