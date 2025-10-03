'Crne plombe' odlaze u povijest: Zna se tko bi trebao platiti zamjenu ispuna

Upotreba amalgamskih zubnih plombi, takozvanih „crnih plombi”, postupno odlazi u povijest, što proizlazi iz EU uredbe o živi, o kojoj je Hrvatski sabor raspravljao u petak.

Cilj Europske unije je potpuno ukidanje uporabe žive u Europskoj uniji, pa uredba proširuje zabranu uporabe zubnog amalgama kako bi se obuhvatile sve skupine stanovništva Europske unije.

Doktori dentalne medicine i dalje će moći koristiti zubni amalgam, ali samo kad se to smatra nužnim zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta uz vođenje evidencije i izvješćivanje o količinama žive u opravdanoj upotrebi.

Nove plombe će snositi HZZO?

Zamjena postojećih zubnih ispuna novima koštat će godišnje od 10 do 12 milijuna eura, kako ih građani ne bi morali doplaćivati, i to će biti uvršteno u financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u sljedećem razdoblju, kazao je državni tajnik iz Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, predstavivši prijedlog izmjena Zakona o EU uredbi o živi, koji su zastupnici podržali.

Uredbom EU uvodi se i zabrana izvoza zubnog amalgama, kao i uvoza i proizvodnje zubnog amalgama od 1. srpnja 2026. godine. Mislav Herman, (Klub HDZ-a) kazao je da EU planira do 2030. godine u potpunosti ukinuti upotrebu dentalnih amalgama.

Marija Lugarić (SDP) smatra da je potrebno precizno definirati u kojim se slučajevima amalgam smije koristiti kako se ne bi dogodilo da pacijenti koji si ne mogu priuštiti doplatu „budu osuđeni na amalgam pod krinkom posebnih zdravstvenih potreba”. Osim toga, HZZO mora prestati nuditi amalgam kao jedini besplatni standard za stražnje zube, istaknula je zastupnica.

