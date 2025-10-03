HZZO uvrstio nove lijekove i pomagala na svoje liste

HZZO je izvijestio u petak da je na svoje liste uvrstio nekoliko novih lijekova i generičkih paralela postojećih lijekova, upotpunjene su i liste pomagala, te je donesena odluka o izboru liječnika bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom.

Od novih lijekova na listu su stavljeni tenekteplaza za trombolitičko liječenje kod akutnog ishemijskog moždanog udara, rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa) za kućno liječenje hemofilije, avapritinib za liječenje sistemske mastocitoze, niraparib za liječenje BRCA nemutiranog karcinoma jajnika, vosoritid za liječenje ahondroplazije te enkorafenib za metastatski kolorektalni karcinom s BRAF V600E mutacijom, navodi se u priopćenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Na Osnovnu listu pomagala uvrštene su ortoze, ortopedske cipele, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane i pomagala za govor. Na Dodatnu listu pomagala stavljena su pomagala iz skupine proteze za noge (stopala).

Financiranje rada pod nadzorom

U cilju zapošljavanja što većeg broja liječnika, HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije.

Stoga je donesena odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 266 kandidata.

Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine i magistara farmacije, te je donesena odluka o izboru pripravnika za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Otvorenog javnog natječaja iz 2025. godine.

U prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvrštena su četiri kandidata i to tri doktora medicine i jedan magistar farmacije.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a sklopit će ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.

