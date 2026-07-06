Hrvati rekli svoje, reakcije su žestoke: 'Proklet bio taj dan, prodani smo i uništeni'

Hrvatska je prošle srijede proslavila 13. godišnjicu ulaska u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. godine postali smo 28. članica. Uoči obljetnice, agencija Promocija Plus za RTL je provela istraživanje u kojem je između ostalog provjerila misle li Hrvati da žive bolje ili gore.

Da se u Europskoj uniji živi bolje smatra 43,5 posto ispitanika, dok njih 40,7 misli da se živi lošije. Ukupno je 12,2 posto ispitanika ocijenilo da je jednako kao i prije ulaska u EU, dok njih 3,6 posto ne može procijeniti je li nam bolje ili lošije.

Slično pitanje postavili smo i našim čitateljima na Facebooku, koji su nam otkrili koliko su zadovoljni u Uniji te što je najbolje, a što najgore što nam se dogodilo ulaskom. Sada donosimo neke od odgovora.

'Proklet bio taj dan'

Prevladali su negativni komentari, u kojima je većina čitatelja žestokim komentarima izrazila svoje nezadovoljstvo. "Sve onako kako nam je veliki vođa i obećao. Ništa nije poskupilo, sve što je bilo pet kuna, sada je pet eura, samo se ime promijenilo", sarkastično je napisao jedan korisnik.

"Dao Bog da se raspadne što prije", "Postali smo veća bijeda nego što smo bili i taj pad neće stati", "Sve je poskupjelo, a nemamo domaće proizvodnje koju smo nekada imali. Uvozimo preskupo, lošije kvalitete", "Najgore je što smo ušli, a najbolje će biti kad se EU raspadne", nižu se komentari.

"Dabogda se raspala što prije", "Cijene su otišle u nebo otkad je EU", "Pomak je vidljiv - oderi po narodu", "Sve je najgore", "Prodani, uništeni... Proklet bio dan kad smo ušli", "samo su neki od komentara.

'Najbolje je što možemo preko granica bez putovnice'

Ipak, bilo je i onih koji su uspjeli izdvojiti nekoliko pozitivnih segmenata. "Najbolje je što je EPPO počeo hapsiti zaštićene kriminalce iz politike", piše tako u jednom komentaru.

"Najbolje je što možemo preko granica bez putovnice, a najgore što nismo samostalni i što nam netko drugi kreira politiku", ocijenila je jedna čitateljica.

"EU je nešto neizbježno, kapital ne poznaje i ne priznaje nacionalne granice. Ono što je dobro je export-import i robni standardi, ne uvozi se sve i svašta", piše pak jedan čitatelj, koji dodaje: "Ono što nije dobro je nedostatak radnoaktivne populacije, koja ide tamo gdje joj je financijski bolje. Ta nekonkurentna tržišna provalija kod nas se kompenzira korupcijom onih koji su na vlasti."

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