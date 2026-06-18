FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRAMOTNE SCENE NA KORČULI /

Cisterna ispraznila fekalije na popularnu plažu ravno pred turiste: 'Nismo mogli vjerovati'

Cisterna ispraznila fekalije na popularnu plažu ravno pred turiste: 'Nismo mogli vjerovati'
×
Foto: Morski.hr/Čitatelj

Jedna gošća je zbog ovog prizora odlučila ranije prekinuti svoj odmor

18.6.2026.
9:16
danas.hr
Morski.hr/Čitatelj
VOYO logo
VOYO logo

Mještani Lumbarde na otoku Korčuli ostali su neugodno iznenađeni prizorom na jednoj od popularnijih plaža.

Naime, na snimci koju možete pogledati OVDJE vidi se kako iz cijevi cisterne u more otječe smeđa tekućina samo nekoliko metara od kupača. Mještani za Morski.hr tvrde kako je riječ o fekalijama.

'Nismo mogli vjerovati što vidimo'

"Pokvarila se cisterna i došla je druga iz grada Korčule, koja je sadržaj nečije septičke jame ispraznila na plažu. U blizini je i kanalizacijski šaht, ali je, izgleda, lakše bilo isprazniti fekalije na plažu pored ovih turista", poručio je jedan ljutiti mještanin.

Jedna gošća je zbog ovog prizora odlučila ranije prekinuti svoj odmor. Prizor ju je, kako kaže, šokirao. "Čuješ o prekrasnoj Hrvatskoj i ovom lijepom zelenom otoku, rezerviraš smještaj s idiličnim pogledom, a onda šok. Nismo mogli vjerovati što vidimo", rekla je.

Nitko se iz Općine Lumbarda ili Grada Korčule nije oglasio o ovom događaju.

Podsjetimo, Europska agencija za okoliš objavila je izvješće o kakvoći vode za kupanje. Hrvatska je prema udjelu lokacija s izvrsnom kakvoćom vode pala s 5. na 12. mjesto.

KorčulaPlažaLumbardaFekalijeFekalije U Moru
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike