Cisterna ispraznila fekalije na popularnu plažu ravno pred turiste: 'Nismo mogli vjerovati'

Mještani Lumbarde na otoku Korčuli ostali su neugodno iznenađeni prizorom na jednoj od popularnijih plaža.

Naime, na snimci koju možete pogledati OVDJE vidi se kako iz cijevi cisterne u more otječe smeđa tekućina samo nekoliko metara od kupača. Mještani za Morski.hr tvrde kako je riječ o fekalijama.

'Nismo mogli vjerovati što vidimo'

"Pokvarila se cisterna i došla je druga iz grada Korčule, koja je sadržaj nečije septičke jame ispraznila na plažu. U blizini je i kanalizacijski šaht, ali je, izgleda, lakše bilo isprazniti fekalije na plažu pored ovih turista", poručio je jedan ljutiti mještanin.

Jedna gošća je zbog ovog prizora odlučila ranije prekinuti svoj odmor. Prizor ju je, kako kaže, šokirao. "Čuješ o prekrasnoj Hrvatskoj i ovom lijepom zelenom otoku, rezerviraš smještaj s idiličnim pogledom, a onda šok. Nismo mogli vjerovati što vidimo", rekla je.

Nitko se iz Općine Lumbarda ili Grada Korčule nije oglasio o ovom događaju.

Podsjetimo, Europska agencija za okoliš objavila je izvješće o kakvoći vode za kupanje. Hrvatska je prema udjelu lokacija s izvrsnom kakvoćom vode pala s 5. na 12. mjesto.