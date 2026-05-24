Schmidt za RTL: 'Dodik je izdvajao milijune da me se ukloni, a Amerika nije dovoljno razumjela moju poziciju'

"Ako postoji situacija u kojoj moramo razmišljati o državnoj imovini, mislim da je moj pristup pozitivan: želite pomoći da se problemi riješe, a ne da se stvaraju novi problemi. Dakle, rekao bih da neki ljudi intenzivno razmišljaju što i kako napraviti, ali vjerojatno nisu dovoljno razumjeli kakva je moja pozicija — a ona je konstruktivna", kaže Christian Schmidt za RTL na pitanje je li američka administracija od njega tražila da odstupi s pozicije visokog predstavnika zbog neriješenog pitanja državne imovine.

Bez toga se projekt Južne plinske interkonekcije ne može graditi. Radi se o plinovodu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji bi u BiH trebao dovoditi plin s LNG terminala na Krku. Projekt je bez javnog natječaja dobila tvrtka AAFS Infrastructure and Energy LLC. Riječ je o američkoj energetskoj tvrtki iza koje stoje Jesse Binnall, bivši odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Joseph Flynn, brat Michaela Flynna, bivšeg savjetnika Donalda Trumpa. Kompanija je, osim toga, tek osnovana i iza sebe nema ni jedan realizirani projekt.

Schmidt je priznao da je postojao snažan pritisak iz SAD-a, a tvrdi da je za njegov odlazak lobirao i Milorad Dodik. Njegovo milijune dolara vrijedno lobiranje već se pokazalo uspješnim jer su Dodik, članovi njegove obitelji i najbliži suradnici skinuti s američke crne liste.

"Ne želim da ljudi poput gospodina Dodika pokušaju izvući političku korist iz izbora, jer ne bi trebali — sav pravni okvir ostaje na snazi. Ono na čemu trebamo raditi je Južni interkonektor, hrvatsko-bosanski projekt. To je poznato. Predložio bih da Europska unija bude podrška i u financiranju. Imao sam dobar razgovor s premijerom Plenkovićem o tome i bit ću na strani onih koji žele da ovaj projekt uspije, bilo da je riječ o američkoj ili europskoj inicijativi. Ipak, važno je imati energetsku sigurnost u regiji. Dakle, razgovarao sam o mnogo stvari, ali mnogi ljudi na kraju čekaju moje memoare. Oni će biti detaljniji i reći će malo više o tome kako se stvari zapravo odvijaju", zaključio je Schmidt.

Podsjetimo, Schmidt je početkom svibnja pred Vijećem sigurnosti UN-a potvrdio da nakon pet godina mandata odlazi s mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH (OHR).