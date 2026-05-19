Još bez dogovora oko nasljednika: Iako je dao ostavku, Schmidt ostaje do 2027.?

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) koji bi trebao imenovati novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji sastat će 3. i 4. lipnja no nije izvesno da će tada biti izabran nasljednik Christiana Schmidta koji je najavio povlačenje s te dužnosti, prenose lokalni mediji.

Najviše izgleda za imenovanja novog visokog predstavnika mediji daju Italiji a njezin diplomat Antonio Zanardi Landi slovi za najozbiljnijeg kandidata. Landi je ranije bio veleposlanikom u Beogradu i Moskvi te u Vatikanu. Talijan nikada do sada nije bio na poziciji visokog predstavnika za BiH, no Talijan je trenutačni šef delegacije EU u BiH koji je istodobno i posebni predstavnik Unije dok talijanski general zapovjeda EUFOR-om pa bi u slučaju imenovanja Landija jedna zapadna država imala do sada nezabilježenu koncentraciju utjecaja na ključnim pozicijama u BiH.

Landi uz potporu Rima navodno već ima i onu iz Washingtona bez koje imenovanje novog predstavnika ne bi bilo moguće no s takvim rješenjem nisu sretne neke druge europske države koje ne žele da SAD imaju presudni utjecaj u ovom procesu.

Bez potvrde imenovanja u Vijeću sigurnosti UN-a?

Banjolučke "Nezavisne novine", pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, u utorak navode da je jedino sigurno da će se novi visoki predstavnik birati na Upravnom odboru PIC-a i da se neće tražiti potvrda u Vijeću sigurnosti UN-a jer je izvjesno da bi tamo problem ponovo bio stav Rusije koja je svojim vetom željela spriječiti i imenovanje Schmidta.

Izostanak takve potvrde imenovanja na Vijeću sigurnosti UN bio je glavnim razlogom zbog kojega su u Republici Srpskoj osporavi Schmidtov mandat odbijajući svaku suradnju s njim.

No ako je riješen problem načina imenovanja Schmidtova nasljednika nije i onaj tko će to doista biti jer EU navodno želi imati punu kontrolu nad trošenjem sredstava kojega OHR ima na raspolaganju jer najvećim dijelom financira rad tog tijela. U takvoj jednačini, tvrde "Nezavisne", iz kombinacije otpada Landi koji zapravo slovi za američkog favorita.

Unatoč ostavci Schmidt ostaje na poziciji do 2027.?

Ne bude li dogovora do početka lipnja moguće je da Schmidt, unatoč ostavci koju je podnio, ostane visokim predstavnikom sve do 2027. jer je svima važno da OHR u potpunosti funkcionira u godini kada se održavaju opći izbori u BiH koji su raspisani za 4. listopada.

Upravni odbor PIC-a tijelo je kojega čine najutjecajnije zapadne države te Turska koja tamo zastupa interes Organizacije islamske konferencije (OIC) dok je Rusija svoje članstvo suspendirala godinama inzistirajući na zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) čime zapravo podupire zahtjeve koji dolaze iz Republike Srpske odnosno od Milorada Dodika koji je prošle godine smijenjen s pozicije predsjednika entiteta nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Njemački političar Schmidt koji je dužnost visokog predstavnika preuzeo u kolovozu 2021. godine prošlog je tjedna najavio svoje povlačenje, a naknadno je pojasnio kako to čini "ne svojom voljom nego stoga što je vrijeme za novi početak za BiH".

Transformacija OHR-a

Ta se njegova objava povezuje s odlukom sadašnje američke administracije da promijeni politiku prema BiH odnosno da se iz faze intervencionizma koja je uključivala nametanje odluka i zakona u Schmidtovu dosadašnjem mandatu OHR transformira u neku vrstu medijatora i prepusti odgovornost lokalnim političarima.

Takav pristup kakvoga sada zagovaraju iz SAD-a međunarodna je zajednica imala u vrijeme mandata Valentina Inzka kao visokog predstavnika kojemu punih 12 godina nije bilo dopušteno izravno interventirati, a to je dovelo do opće stagnacije u zemlji te izostanka bilo kakvih reformi.