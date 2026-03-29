FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZBJEGNUTA TRAGEDIJA /

Drama kod Poreča, potonuo brod s tri ribara: Objavljena snimka, evo kako su se spasili

Drama kod Poreča, potonuo brod s tri ribara: Objavljena snimka, evo kako su se spasili
×
Foto: Radio-Centar Poreč/Facebook screenshot

Ribare je spasila splav za spašavanje, s pomoću koje su se uspjeli održati na površini

29.3.2026.
12:17
danas.hr
Radio-Centar Poreč/Facebook screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Ribarski brod s tri člana posada potonuo je u subotu poslijepodne u akvariju zapadne obale Istre, otprilike osam milja od obale Poreča, javlja Radio Centar-Poreč.

Brodica je iznimno brzo nestala pod površinom mora, no posada je prije potonuća uspjela poslati signal za pomoć i točnu lokaciju.

Spasila ih splav 

Ribare je spasila splav za spašavanje, s pomoću koje su se uspjeli održati na površini. 

Bili su promrzli i mokri u trenutku kad je do njih došla kočarica "Alba", koja se tada nalazila na moru i prva uspjela stići na mjesto nesreće.

Teže ozlijeđenih srećom nije bilo, a Radio Centar-Poreč ističe da je upravo ova akcija spašavanja dokaz da pravovremena dojava i dobra oprema čine razliku između života i smrti. 

PorečBrodRibari
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike