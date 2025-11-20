Božinović o požaru Vjesnika i izvidima: 'Većina su bili maloljetnici'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je novinarima potvrdio da može konkretnije govoriti o uzrocima požara u neboderu Vjesnik.

"Mislim da možemo govoriti, ali bih se zadržao na onome što je priopćila PU zagrebačka zato što još treba neke detalje utvrditi. Znate već iz tog priopćenja – policija je odmah krenula s izvidima. Ovdje je malo specifična situacija jer glavni dio policijskog posla, a to je očevid, još nije krenuo unutar zgrade jer se čeka da se steknu uvjeti. Prevedeno, to znači da statičari i inženjeri kažu da je sigurno za policajce i za vatrogasce, da je sigurno za njih", naveo je.

Vrlo je bitno da su izvidi počeli odmah, rekao je ministar i nastavio: "U toj fazi može prikupiti najveći dio saznanja koja su potrebna – s jedne strane žurno, s druge neometano. Ono što mogu podijeliti je to da je u izvidima obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i tijekom dana će biti privedena pod nadzor pritvorskog nadzornika."

Nastavio je da s obzirom na osjetljivost ove faze kriminalističkog istraživanja ne bi mogao više toga reći, nego najavio da će više informacija dati Policijska uprava u onom trenutku kad bude mogla.

"Neke od informacija su s obzirom na broj ljudi, što izravno što neizravno uključenih – a tu možemo govoriti i o roditeljima maloljetnih osoba, a nisu sve maloljetne – neke stvari nisu poznate javnosti."

Novinari su pitali je li istina da je maloljetnik sam došao na policiju i rekao da se palila kartonska kutija.

Odgovorio je: "Da je mladić došao sam, ne bih mogao potvrditi. Nisu svi bili ni osobe muškog spola... ne bih mogao to precizirati."

Pitalo se i koji je raspon godina tih osoba.

"Recimo da je većina bila maloljetnici, a osobe koje su punoljetne spadaju u kategoriju mlađih punoljetnika. Bilo je više od jedne punoljetne osobe", rekao je.

Novari su ponovili pitanje može li potvrditi da je među uhićenima ženska osoba, on je rekao: "Pa eto, sad... Potpuno mi je jasno vaše interese kao i javnosti, ali u ovom trenutku se vodimo interesima kriminalističkog istraživanja kako bi se to zatvorilo na način koji će nam dati odgovore na većinu tih pitanja, sve ono što je bitno."

Odgovarao je i na pitanje je li požar bio rezultat nespretnosti, šale ili ozbiljne namjere?

"Tu bih sada prekoračio jer se još obavljaju obavijesni razgovori, krenut će ispitivanja – što u svojstvu osumnjičenika, što u svojstvu svjedoka", naveo je.

Uhićenom se na teret stavlja, rekao je, sumnja vezana uz požar do kojeg je došlo u zgradi Vjesnika.

Nastavio je: "Radi se profesionalno, ima već dosta detalja koje smo podijelili i ima detalja koje još nismo podijelili. Ali, kažem, u svrhu kvalitetnog obavljanja posla, odnosno kriminalističkog istraživanja, prilično sam siguran da nećete dugo čekati na odgovor."

Novinari su pitali i detalje akcije uhićenja vezano za Kliniku na Jankomiru. Novinari su pitali ima li veze s tim što je Zagreb uočio nepravilnosti u radu ili s prijavom iz Grada Zagreba.

"U najvećem dijelu akcije koju provodi USKOK, policija je bila potpora. Radi se o opsežnom istraživanju i akciji koja je provedena na više lokacija u zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu i u Kutini. Sve se provodi na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu. Poznato vam je da je više osoba – osam fizičkih – i više pravnih osoba obuhvaćeno ovom akcijom. Radi se o sumnjama na djela iz područja korupcije i gospodarskog kriminaliteta, a tu spadaju zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na ta kaznena djela – tako da postoji cijela lepeza djela koja se stavljaju na teret uhićenima danas i koji će biti predani u pritvorsku policijsku jedinicu PU zagrebačke", rekao je minsitar.