Pogledajte tko je probudio Bjelovar na Prvi maj, bilo ih je 2000: 'Dolaze iz cijele Hrvatske'

Tradicionalna bjelovarska Moto budnica okupila je u petak, na Međunarodni praznik rada, oko 2000 motorista iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva koji su u ranim jutarnjim satima prošli kroz 60 gradskih ulica.

Okupljanje je započelo u 4 sata ujutro na parkiralištu kod Dvorane europskih prvaka, a kolona je krenula u 5 sati. Prema procjenama organizatora, u budnici je sudjelovalo oko 2000 motorista.

Sudionici Moto budnice provezli su se i prigradskim naseljima, a po završetku im je pripremljena prigodna okrjepa.

Dolaze iz cijele Hrvatske

Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je uoči manifestacije da Bjelovar na budnicu gleda s ponosom. "Dolaze motoristi ne samo iz našeg kraja, nego i iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Posebno nas veseli činjenica da tijekom svih godina održavanja nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju i suradnju s policijom", rekao je Brajdić.

Manifestacija, koja seže u 1920. godinu, zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Organizira je Moto klub Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara i policije.

Program obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Bjelovaru nastavlja se polaganjem lovorova vijenca u povodu obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak, kulturno-umjetničkim programom te tradicionalnom podjelom graha.

