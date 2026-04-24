Mladić (22) na neregistriranoj Yamahi bježao policiji kroz crveno: Kad su ga zaustavili, imali su što za saznati

Selskom cestom se jučer oko 15.15 sati kretao 22- godišnjak koji je upravljao je neregistriranim motociklom marke Yamaha. Policija mu je dala jasan i nedvojben znak, koristeći se svjetlećim i zvučnim signalima sa službenog motocikla u kretanju, da se zaustavi, što je vozač ignorirao. Dolaskom do raskrižja, gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je u raskrižje na znak crvenog svjetla. Motociklist je zaustavljen pedesetak metara prije raskrižja s Horvaćanskom cestom, izvijestila je PU zagrebačka.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja motociklom dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta jer je kao mladi vozač prikupio devet negativnih prekršajnih bodova. Motociklist je uhićen i prepraćen na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je predložila izricanje kazne zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom "A" kategorije u trajanju od tri mjeseca po ponovnom stjecanju prava na upravljanje. Rješenjem suda 22-godišnjak je pušten na slobodu, a odluka o prekršaju će biti naknadno donesena.

