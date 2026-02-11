Bi li se Hrvati odrekli pušenja za novčanu nagradu? 'Kad bi ponudili 50.000 eura...'

Kako bi ih potaknuo da se okrenu zdravom načinu života i prestanu pušiti, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na natječaj "Pušenje odbaci, lovu nabaci!“ na kojemu će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 eura.

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. veljače do 18. veljače, a uz glavnu nagradu bit će podijeljeno još devet nagrada u obliku poklon bona u iznosu od po sto eura.

Prijaviti se mogu svi punoljetni pušači s prebivalištem u županiji, koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati 30 dana, počevši s prvim danom korizme 18. veljače, a zaključno s 19. ožujka ove godine.

Na Facebook stranici net.hr-a pitali smo vas što mislite o tom natječaju? Biste li pristali na ovo?

Novac nije dovoljan

Reakcije čitatelja pokazale su kako novčana nagrada mnogima nije dovoljan motiv za prestanak pušenja. „Ne, nema te nagrade. Ako ne složiš u glavi da sam prestaneš, onda ti ne treba nagrada“, poručio je Marin. Sličnog je mišljenja i Srđan koji kaže: „Da mogu prestati pušiti, prestao bih bez ikakve naknade.“

Dio komentatora smatra da je iznos nagrade jednostavno premalen. „Premalo“, kratko je napisala Snježana, dok je Tihomir još odlučniji: „Ni za 400.000.“

Radojka, pak, tvrdi da bi tek za znatno veći iznos razmislila o odricanju. „Pa da ponude 50.000 eura, razmislila bih li prestala. Manje od toga i ne pomišljam. Ako trujem sebe, moja stvar. Pušim 60 godina i još uvijek sam zdrava. Pa vala ni ovu još godinu što mi je neću prestati. Od nečega moram umrijeti“, napisala je.

Neki su komentari bili ironični. „Upravo tražim cigaru pa da pročitam članak“, našalila se Jelena, dok je Krešimir poručio: „Za te novce ne bih ni počinjao pušiti, a kamoli prestati.“

'A nepušači žive vječno?'

Pojedini čitatelji smatraju i kako se previše pozornosti posvećuje upravo pušačima, dok se druge štetne navike i izvori zagađenja zanemaruju. „Samo pušači obolijevaju i umiru jer puše, a nepušači nisu bolesni i žive vječno? A gdje su druga zagađenja koja udišemo, pogotovo u gradovima?“, pita se Dubravka.

Dodaje kako bi se nadležni najprije trebali pobrinuti za čišći zrak te upozorava na štetne uvjete na radnim mjestima: „Koliko ljudi obolijeva jer udišu svakojaku kemiju, metale, zagađenje od neočišćenih klima-uređaja?“

Sličan stav ima i Elizabeta: "Ni u ludilu. Odrekla sam se svega, cigareta neću. Dosadili ste više s tim zabranama pušenja cigareta, al' zato nam ekrani vrište kojekakvim kockarskim igrama, o alkoholu se šuti, a o opijatima ne treba ni govoriti. To kao nisu štetne ovisnosti."

