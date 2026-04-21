ISPRAVAK /

Andrija Kević nije vlasnik niti odgovorna osoba u trgovačkom društvu MANAVI CONSULTING

Andrija Kević nije vlasnik niti odgovorna osoba u trgovačkom društvu MANAVI CONSULTING
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

21.4.2026.
11:05
danas.hr
Na portalu Net.hr smo 20. travnja 2026. objavili tekst „NAJAVLJENO I U DIREKTU/USKOK ušao u Odbojkaški savez! Sporna je mala tvrtka i kontroverzni poduzetnik“ 

Za navedeni članak smo dobili zahtjev za objavu ispravka koji objavljujemo kako slijedi: 

"Informacije koje smo objavili dana 20. travnja 2026. na internetskom portalu www.net.hr u tekstu naslova „NAJAVLJENO I U DIREKTU/USKOK ušao u Odbojkaški savez! Sporna je mala tvrtka i kontroverzni poduzetnik“ autorice Tatjane Gvardiol netočne su i neprovjerene.

Suprotno navodima i narativu objavljenog teksta ističemo da gosp. Andrija Kević nije vlasnik niti odgovorna osoba u trgovačkom društvu MANAVI CONSULTING d.o.o. Zagreb, a niti u istom društvu ima upravljačka prava.

Također ističemo da u poslovanju trgovačkog društva MANAVI CONSULTING d.o.o. s Hrvatskim odbojkaškim savezom nije bilo nikakvih nezakonitosti, pa slijedom toga niti gospodin Andrija Kević kao prokurist društva nije sudjelovao u bilo kakvim nezakonitim radnjama.

Na koncu ističemo da je gosp. Andrija Kević neosuđivana osoba."

 

Hrvatski Odbojkaški SavezIspravak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
