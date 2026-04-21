Na portalu Net.hr smo 20. travnja 2026. objavili tekst „NAJAVLJENO I U DIREKTU/USKOK ušao u Odbojkaški savez! Sporna je mala tvrtka i kontroverzni poduzetnik“

Za navedeni članak smo dobili zahtjev za objavu ispravka koji objavljujemo kako slijedi:

"Informacije koje smo objavili dana 20. travnja 2026. na internetskom portalu www.net.hr u tekstu naslova „NAJAVLJENO I U DIREKTU/USKOK ušao u Odbojkaški savez! Sporna je mala tvrtka i kontroverzni poduzetnik“ autorice Tatjane Gvardiol netočne su i neprovjerene.

Suprotno navodima i narativu objavljenog teksta ističemo da gosp. Andrija Kević nije vlasnik niti odgovorna osoba u trgovačkom društvu MANAVI CONSULTING d.o.o. Zagreb, a niti u istom društvu ima upravljačka prava.

Također ističemo da u poslovanju trgovačkog društva MANAVI CONSULTING d.o.o. s Hrvatskim odbojkaškim savezom nije bilo nikakvih nezakonitosti, pa slijedom toga niti gospodin Andrija Kević kao prokurist društva nije sudjelovao u bilo kakvim nezakonitim radnjama.

Na koncu ističemo da je gosp. Andrija Kević neosuđivana osoba."